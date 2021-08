Los memes y sorpresa que provocó César Costa por verse tan bien a los 80 años

A todos impactó el aspecto de César Costa, quien apareció en la revista CARAS para celebrar sus 80 años, que cumplió este viernes 13 de agosto.

En redes sociales ya circulan memes y solicitudes de la dieta o el estilo de vida del cantante para poderse ver igual que él, ya no a los 80, pero al menos a los 40.

En entrevista con María del Mar Barrientos, para la revista CARAS, el ídolo habló de este momento de su vida, a los 80 años. "Soy el primer sorprendido de que sean 80 años porque no los siento. De hecho, me siento mucho más joven, afortunadamente he tenido muy buena salud y si me preguntas qué edad tengo, te diría que atemporal, porque sigo con muchas ilusiones, muchos sueños y me siento muy productivo con la vida. Antes de la pandemia hicimos 14 Auditorios Nacionales y me sigo sintiendo muy bien, estoy en muy buenas condiciones y lo que menos pienso es en la edad".

Con las fotos publicadas por CARAS, en redes sociales se desató la locura por lo bien que se ve el artista, y hasta lo compararon con otros famosos.

"No importan los años que se acumulen, sino cómo te sientes. Me siento igual que siempre, aunque quizá con más experiencia", dijo César Costa.

