"Los hombres son hombres": Felicia Mercado y su respuesta ante el caso de Sasha Sökol

Desde que Sasha Sökol denunció que fue víctima de abuso cuando era una niña por Luis de Llano, las opiniones se dividieron, pues hay quienes respaldan o al menos minimizan la situación. Con base en su experiencia con el productor, varios famosos han hablado bien de él, y en el caso de Felicia Mercado, terminó justificando la controvertida situación.

En entrevista con varios medios, la actriz respondió al respecto del caso, en el que Sasha tenía 14 años y Luis casi 40. Así que Felicia opinó: "Ya tenía qué, unos 15 años. ¿No? Yo creo que ella ya tomó su decisión y no sé si le puso la pistola y le dijo: 'A fuerza lo tienes que hacer'. No lo sé. Yo los conozco a los dos desde hace muchos años y pues él es mi amigo de toda la vida".

Felicia argumentó: "Pero yo creo que ya a los 14 años pues... y estando en el ambiente en que estamos, yo a los 15 ya era Señorita México y a mí se me aventaron todos los señores del mundo, todos. También ya tienes (señala su cabeza) o tu mamá y tienes un poquito de cabeza y sabes si aceptas una situación así o no. ¿No?'".

Por si fuera poco, Felicia Mercado defendió la postura de Luis, pues para ella, "los hombres son hombres".

Y admitió: "Sí, pero es mi amigo. ¿Qué quieres que te diga? Los hombres son hombres y perdón, lo quiero mucho, lo amo, lo adoro. Somos amigos. Hace rato que no lo veo, desde que pasó esto no he sabido nada de él. No he hablado con él. Entonces no sé. Yo creo que él está consciente de lo que hizo o pudo haber pasado y que ya pasó hace tanto tiempo que ya estamos en otro y que ustedes saquen todo esto los miles de años después".