Los hijos de Aracely Arámbula y LuisMi ¡con un pie en la actuación!

Convertida en figura mediática que acapara los reflectores donde quiera que se hace presente, Aracely Arámbula nos sorprende ahora con tremenda revelación: los hijos que procreó con Luis Miguel, Miguel y Daniel, podrían incursionar en el medio artístico, pese a que no les guste hacer apariciones públicas. Como buena madre, la actriz y cantante respetará su decisión, y lo demás dependerá de ellos. Además, nos confesó vivir rodeada de amor.

¿Cómo celebraste el Día del Amor?

¡Siempre estoy rodeada de mucho amor!

¿Estás enamorada?

Lo principal es que tengo a mis dos príncipes, el amor de mis dos hijos y el amor de muchos amigos, de mi familia... El amor está presente (risas).

¿Cómo es la relación con tus hijos?

¡Hermosa! Siempre están presentes. Ya están enormes y preciosos. Siempre me desean toda la suerte del mundo y me echan muchas porras. Y yo como mamá me siento muy orgullosa de ellos.

Aracely Arámbula. Foto: Instagram

Recientemente viviste un incidente muy delicado con ambos…

¡Sí! Fue una falta de respeto tremenda hacia la privacidad de cualquier persona, pero esa ocasión asustaron a dos menores de edad y eso es una falta tremenda de respeto, de humanidad, de todo.

“MIS HIJOS NO QUIEREN APARECER PÚBLICAMENTE”

¿Por qué no los vemos hacer apariciones públicas?

Porque ellos no quieren, y cuando me dicen “no”, yo tengo que respetar la decisión que ellos quieran tomar; además, son menores de edad.

Entonces, ¿nunca los veremos incursionar en el medio artístico?

¡A lo mejor los ven actuando por ahí!

¿Qué planes tienes?

Tengo dos canciones pendientes por grabar ¡están divinas! Son de dos compositores maravillosos mexicanos. Estoy de gira con la obra de teatro ¿Por qué los hombres aman a las cab...?, y antes de comenzar la función y durante el intermedio ponen dos temas míos: Malas noticias, de Luciano Luna, y el dueto que grabé con Gloria Trevi: Obsesión, y me da mucho gusto porque mi público las puede disfrutar.

¿Cómo te sientes en estos momentos de tu vida?

Muy contenta y agradecida con Dios por tener salud y hacer lo que amo. Lo que me falta es tiempo para hacer más cosas; por ejemplo, desde hace mucho quiero hacer un par de videos y no he podido cuadrar la agenda.

