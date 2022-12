Los deseos de las estrellas para 2023: trabajo, salud, viajes y algo más

Como ya es tradición, para recibir el nuevo año hacemos una lista de deseos que nos gustaría cumplir, y aunque hay muchos que no realizamos, siempre tenemos la ilusión de llevarlos a cabo. En esta ocasión, los famosos nos compartieron los suyos para este 2023; algunos desean salud, otros que no les falte el trabajo y el dinero, y hay muchos más cuyas respuestas nos sorprendieron.

JOSÉ RON

Aunque José Ron se ha consolidado como uno de los galanes favoritos de las telenovelas, su otra pasión es la música, y trabajar en ello es uno de sus principales propósitos de este 2023: “La música me encanta, es de los amores de mi vida, y deseo empezar a salir más por toda la República con la banda a dar shows; ya hemos ido a Los Cabos, a Torreón, a Villahermosa… Y espero que 2023 sea un año en el que haya muchos viajes con mi grupo”.

OLIVIA COLLINS

Para Olivia Collins, 2022 fue un año maravilloso, estuvo rodeada de sus seres queridos, principalmente de su nieto, al cual adora; además, tuvo mucho trabajo, cerró con broche de oro la exitosa obra de teatro Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve, así que para este 2023 sólo desea que todo siga igual. “Que siga estando bien, activa en mi profesión, con mis hijas y con mi nieto; que todos tengamos salud, que estemos unidos, que haya comunicación, armonía, prosperidad, paz y amor”, nos dijo la actriz, quien además le deseó a su público que el próximo año “sean muy felices, porque la vida se pasa en un segundo, y la felicidad son pausas, por eso rían mucho”, expresó.

LUPITA JONES

Lupita Jones ha sido una mujer que como mexicana ha sabido salir adelante tanto en su vida personal como en lo profesional, y esto quiere verlo reflejado para el siguiente año, concretando los pendientes que por motivo de la pandemia no ha podido realizar, sin dejar de lado pasar tiempo con la familia: “Lo que más deseo es estar con mi familia en Mexicali, ahí cerraré el año para que me apapache mi mamá un buen rato; cuando son fechas tan especiales, me gusta meterme a la cocina y preparar la cena, eso nos inculcó mi mamá, hacer nosotros mismos las cosas. Para el 2023 deseo que terminen de cuajar todos los proyectos que traemos en puerta, seguir expandiéndonos a Estados Unidos con Mexicana Universal USA, y el concurso internacional que tengo por ahí; por temas de pandemia se vino atrasando todo, pero deseo poder concretarlo”.

MARCOS VALDÉS

Marcos Valdés tuvo un 2022 en el que supo renovarse y adaptarse; la creación de su propio programa, El show de Marcos Valdés, en plataformas digitales, y la presentación de su show Homenaje a los Valdés fueron algunos de los proyectos que Marcos supo mantener durante todo el año, y culminar con mucho trabajo, de cara a lo que será 2023: “Lo inicié y termino trabajando mucho; tengo muchas fechas por toda la República, quiero cerrar muy bien, que me vaya muy bien para poder ayudar a los demás, la clave es siempre compartir lo que logres en la vida. Viene un nuevo disco de salsa que estoy grabando en recuerdo a mi padre de Roberto Revólver; vamos a grabar esas canciones y las vamos a sacar padrísimas”.

WANDERS LOVER

Después de sufrir una fuerte depresión por la muerte inesperada de quien fuera su mejor amiga y su asistente personal por 10 años, ahora Yered Licona –mejor conocida como la Wanders Lover– está más tranquila, y para este 2023 sus deseos y propósitos están enfocados en sus hijas: Grecia, de 19 años; Radha, de 12, y la más chiquita, Majo, de tres. “Mi primer deseo es que me otorguen el permiso de ir a Canadá para ver a mi hija, se fue a estudiar la universidad allá, y quiero que me den la visa para poder verla; el segundo es salud para mis tres hijas, y el tercero mucho trabajo. No pido más, soy muy feliz, he logrado lo que he querido, y ahora mis deseos son para ellas”, señaló.

DANILO CARRERA

“El 2023 lo empezaré protagonizando una telenovela al lado de Angelique Boyer y eso me tiene muy contento, pero hablando de otros propósitos personales, quiero producir mi primera película; ya la terminé de escribir, y espero llegar al cine con esa historia”.

ALMA CERO

Para Alma Cero, 2022 fue un año de mucho aprendizaje, pues lo mismo inició proyectos importantes como Lagunilla mi barrio, que terminó proyectos personales como su noviazgo, que fue un asunto mediático; sin embargo, Alma reconoce que lo mejor de todo fue haber aprendido a amarse y reconciliarse consigo misma: “Para el 2023 tengo muchos planes, aunque no puedo hablar de ellos, porque del plato a la boca, se cae la sopa. Cerramos el año con Lagunilla mi barrio, siendo parte de Más noche, hay planes de hacer una película, y proyectos de una serie y una obra de teatro; todo esto es una bendición enorme, venimos de mucha incertidumbre después de la pandemia, y lo que necesitamos es un ancla emocional, la mía es el trabajo, pues me mantiene muy feliz”.

RAQUEL BIGORRA

La cubana Raquel Bigorra inició 2022 con el pie derecho, pues lo hizo haciendo lo que más le gusta: cantar. Raquel siempre ha sido una mujer agradecida con su profesión, y no le puede pasar algo mejor que recibir el año arriba del escenario: “Inicio trabajando, ya empezamos a llenar la agenda, tenemos muchas posadas en diciembre, estamos por cerrar el 31; me encanta trabajar, y más en este proyecto que estoy ahora, cantando, con mi show, mis bailarinas, mis músicos, así que voy a cerrar cantando, gozando y bailando. El año pasado lo cerramos en Acapulco con La Dinamita y la familia; fue una emoción muy linda estar en el escenario y ver a mi niña, mi papá y mi esposo echándome porras, seguimos en lo que nos gusta. Este 2023 deseo siga de la misma manera, con mucho trabajo, con mi Rafaella preparándose y mi marido siempre apoyando; 2022 fue un año de muchas bendiciones”.

ROGER GONZÁLEZ

“Me encantaría seguir haciendo mi proyecto de comunidad: Wemo (podcast), con esto recolectamos historias de personas inspiradoras; creo que cada vez que pasan los años, mi responsabilidad como alguien que tiene el poder de llegar a millones de personas a través de la radio y la tele es dejar algo positivo, y a raíz del 2020, creo que la depresión y la ansiedad son problemas que hay que hablar y hay que ponerlos en la agenda. Entonces, si podemos ayudar, ya la hicimos como personas”.

