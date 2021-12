¡Los Fernández se dan hasta con la cubeta! Aseguran que hay guerra sucia

En medio de la lucha por su salud, Vicente Fernández comenzará a enfrentar un escándalo más en su vida con la publicación de El último Rey, un libro de Olga Wornat en el cual se presenta, por primera vez, un vistazo a la intimidad de una de las familias más queridas de México.

En el título editado por Planeta hay una descripción precisa de la estrella de Huentitán, presentando su vida familiar desde su origen humilde hasta escabrosos pasajes de infidelidad y traiciones entre los herederos del cantante.

SE HICIERON MÁS DE 216 ENTREVISTAS Tras varios años de investigación, la periodista Olga Wornat no dejó cabos sueltos y narra pasajes que nunca se habían explorado en la familia Fernández; documentó su trabajo con más de 216 entrevistas, reportajes en diferentes medios, y fortaleció sus dichos con lo publicado en medios como TVyNovelas y otros de relevancia internacional.

El trabajo exhaustivo de la creadora de varios best sellers enfatiza el rompimiento entre Gerardo y Vicente Fernández Jr., a quienes compara con los personajes bíblicos “Caín y Abel”, y en uno de los capítulos expone una tirante relación por la presunta ambición de Gerardo (el segundo de los hijos de Chente) para tener el control de todos los bienes de la familia Fernández. Además, lo señala como uno de los responsables del internamiento del hijo mayor de Vicente en un clínica de rehabilitación el 16 de abril de este año, hecho que –según la escritora– le hizo revivir el secuestro que vivió en 1998 y que dejó marcada a la estrella. Asegura Wornat que este conflicto rompió la relación en la familia, y que Vicente Jr. y Alejandro estarían aliados tras los malos entendidos con su hermano, quién busca quedarse con la herencia de Chente.

PROFUNDIZAN EN LA VIDA PERSONAL DE VICENTE

TVyNovelas se comunicó con Vicente Fernández Jr. vía telefónica, y éste se remitió a decir: “Yo nunca hablé con esta periodista; sí, me buscó, pero no la atendí. Todo lo que dice su libro ahora lo tendrá que probar; no tengo más comentarios”. La escritora no sólo relata pasajes negativos, profundiza en la vida personal de Vicente, lo pone como un personaje afable, bondadoso y lo humaniza al hacer un compendio con las respuestas que dio cuando estuvo frente a los médicos que le diagnosticaron cáncer.

Enaltece su labor filantrópica y la unión incondicional que tiene con doña Cuquita, relación que –a decir de Olga– parece que tiene la regla de oro de ser para toda la vida. También aborda los conflictos con Joan Sebastian, José Alfredo Jiménez o Juan Gabriel, de quien –según asegura la publicación– se distanció por maltratar a su hijo Gerardo. El resumen de la vida y obra de Chente también muestra la superación y paciencia con la que el cantante construyó su carrera; reconoce el esfuerzo de Arnulfo “el Gordo” Delgado y Javier Rivera, quienes fueron los empresarios que consolidaron al ídolo, y deja a la vista algunas relaciones amorosas del charro. Aborda también el triángulo amistoso que el astro tuvo con Felipe Arriaga y Federico Méndez, los “hermanos” escogidos del cantante, con quienes vivió su ascenso.

TELEVISA EDITÓ PERO SIGO SIENDO EL REY BAJO LA SUPERVISIÓN DEl ÍDOLO

Por su parte, Vicente Fernández siempre fue un personaje abierto con los medios de comunicación, aceptaba cualquier tipo de crítica, y cuando algo no le gustaba, tomaba el teléfono y confrontaba al periodista para dejar las cosas claras. El manejo de su carrera siempre fue transparente con los medios de comunicación e impredecible; de un momento a otro podía sacar un comentario, como su retiro de los escenarios, que anunció sin decir agua va.

En cuanto a libros sobre Vicente Fernández, hay varios impresos, todos con supervisión directa del ídolo, cómo el realizado por Editorial Televisa, Pero sigo siendo el Rey, de la mano de Mara Patricia Castañeda, periodista mexicana y exnuera del cantante. Esta es la primera vez que se exhibe la intimidad de la familia Fernández sin –presuntamente– una autorización de por medio. El respeto que la comunidad artística y trabajadores tienen por los Fernández ha estado por encima de todo, incluso de este tipo de investigaciones.

Nadie se aventura a platicar nada de la familia sin antes consultarlo o ponerlos sobre aviso. Sin embargo, Wornat asegura que tiene una gran cantidad de testimonios que fundamentan cada una de las historias ahí presentadas, así como los dichos de sus protagonistas, y que tras la publicación sólo esperará con paciencia la reacción de la familia. Mientras tanto, Vicente Fernández está internado desde el 9 de agosto tras sufrir una caída que lo tiene inmovilizado.

