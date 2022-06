Lola Cortés ya se dio cuenta de que volvió al mismo circo, "a las estupideces"

"El director ni siquiera conocía las canciones", y otras quejas más fueron las que resaltó Lola Cortés tras el primer concierto de 'La Academia', a donde volvió como juez después de brillar en 'Las estrellas bailan en Hoy'.

La actriz habló con la prensa y, fiel a su estilo, se sinceró sobre lo que le preocupa de esta generación con la que celebran 20 años del inicio del reality.

"A mí lo que me preocupa es que sigamos cometiendo los mismos errores de cuando yo me fui. No puede ser que volvamos al sentimentalismo y a las estupideces, eso es todo".

Basta recordar que ella le dijo a Rubí que no debería estar en la competencia. Sin embargo, la producción dio inmunidad a la quinceañera más famosa de México y, tras una votación, ya la confirmó como primera alumna de esta nueva generación. En redes sociales ya la señalan como la nueva Jolette, pues sin talento para cantar, pero con el apoyo del público, sus días en La Academia podrían ser muchos.

Lola insiste en que hay a quienes favorecen, y otros no: "Hablemos de los alumnos. Está muy difícil. No sé si todos están igual de nerviosos, pero sí me hubiera gustado ver que todos tuvieran diferentes canciones, a unos los mejoraron y a otros los están dejando morir con la misma canción que ya escuchamos y les sale terrible. Sé lo que está pasando ahí. ¿Por qué el director no lo sabe? Es completamente injusto, la producción tiene que dar la casa, o el director, como le comenté a Alexander, porque yo me voy a ir en contra tuya si yo veo algo mal, porque tú eres la cara de los alumnos y la producción".