Lola Cortés y Horacio Villalobos: Los jueces de hierro que hacen temblar a los famosos

Los respaldan estudios y décadas en el medio, pero su brutal honestidad convierten a Horacio Villalobos y Lola Cortés en los jueces de hierro de los reality shows donde los famosos pretenden lucirse.

Con más de 40 años de trayectoria, sobre todo en teatro, Lola Cortés se impregnó en la memoria colectiva desde que fue jueza en 'La Academia', donde discutía con alumnos y los demás jueces.

También fue jueza en 'Mira Quien Baila', y este 2021 volvió al panel para hacer lo suyo en 'Las estrellas bailan en Hoy', donde les hizo ver su suerte a Memo Corral, Laura Bozzo y hasta a Michelle Vieth, a quien le pidió no volver a la competencia, aunque luego la actriz le demostró que sí podía bailar.

'La Juez de Hierro' es el mote para Lola, quien es todo un espectáculo con solo hablar. Y aunque muchos creen que se trata de un personaje, ella dejó en claro que no, y así lo dijo en reciente entrevista con Yordi Rosado:

"¿Por qué la gente excusa la honestidad con un personaje?... Esa soy yo", dijo Lola, a quien le molesta la gente mediocre, los famosos que solo van a divertirse a una competencia, y a los que dicen que solo "le echan ganas".

"No tengo pelos en la lengua, no me gusta la gente mediocre, no soporto que digan 'yo no sé bailar', no soporto que la gente se excuse".

"Que alguien entra y hace el ridículo, pues se lo dices. Odio el 'es que viene a divertirme'. ¿Sabes cuánto me cuesta a mí aprenderme una coreografía para que vengan a decirme 'me vengo a divertir'? Me pone mal. La diversión está en un parque temático", dice Lola. "Por eso la gente piensa que ser artista es un hobbie, piensan que yo no estudio, que no trabajo; por gente como ustedes que lleva años siendo bonito, la gente piensa que es un hobbie", argumenta.

Por su parte, Horacio Villalobos siempre ha dado de qué hablar por su brutal honestidad, ya sea al criticar la televisión, los éxitos de los 80, o al hablar de sexualidad.

Ya fue juez de baile en 'Mira Quien Baila', para Univisión, pero en recientes años ha estado en TV Azteca, como juez del regreso de 'La Academia', donde también les hace ver su suerte a los concursantes.

Esta semana volvió a un panel, en el concurso 'Quiero cantar' que presenta 'Venga la alegría' tras el éxito de 'Las estrellas bailan en Hoy'. Ha calificado con un 4 a la falta de talento de los participantes.

Sus comentarios ácidos y referencias a la cultura pop y la televisión enriquecen sus comentarios, que no siempre son tomados positivamente por quienes critica.

Tanto Lola Cortés y Horacio Villalobos garantizan polémica, pues no muchos se atreven a decir la verdad a otros colegas, y mucho menos a la cara y en vivo por televisión.

