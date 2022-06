Lola Cortés volvió al mismo circo sin talento y ya arrancó el pleito con Rubí

Parece que en la generación para celebrar 20 años de 'La Academia' ya llegó la nueva Jolette, aquella concursante que de cantante no tenía nada y que el público apoyó incondicionalmente pese a que Lola Cortés pidió que ya no votaran por ella. En 2022, parece que Rubí, la quinceañera más famosa de México, será la nueva participante a la que la juez de hierro destrozará con sus críticas.

En la presentación de la nueva generación del reality ya ocurrió el primer encontronazo. Los nuevos alumnos cantaron y Rubí dejó mucho qué desear con su interpretación de 'Equivocada' de Thalía.

Cuando Yahir le preguntó a Lola Cortés si Rubí debería quedarse en la competencia, la juez dijo:

"No, claro que no. Me sorprende muchísimo que después de 7 mil y tantos que hicieron audición esta noche este es el ejemplo de lo que encontraron. Me parece inverosímil. Cuando hay nervio se ve de qué están hechos. En el momento en el que pisan el escenario se les ve el hambre. Hay unos a los que se les puede trabajar, pero no entiendo a los que escogieron a este alumnado, ¿qué esperan que diga? No nena, no princesa, para mí tú no debes de estar aquí".

Sin embargo, a través una votación en el foro donde se realizó la presentación a prensa, el 65% de las personas en el estudio votaron a favor de que Rubí se quedara a participar en el primer concierto, por lo que le dieron inmunidad. Así que los jueces eligieron a otro concursante para expulsarlo previo al gran estreno.

Rubí admitió que no cantó bien: "Sé que la regué yo entendería realmente si me eliminaran porque realmente no lo hice bien. Prometo que, ahora que me han dado la oportunidad, le voy a echar ganas". Sin embargo, la cubrieron para que al menos llegue al primer concierto y, nuevamente, el circo de concursantes sin talento vocal llene las pantallas de TV Azteca.

El ganador de la nueva generación de 'La Academia' se llevará un millón de pesos, mientras los tres primeros lugares se llevarán un contrato con Sony Music.