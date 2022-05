Lola Cortés se come sus palabras: Aunque dijo "nunca más", vuelve a 'La Academia'

Después de que desempolvó sus dotes de crítica en 'Las estrellas bailan en Hoy', Lola Cortés decidió no entrar en la tercera temporada del reality en Televisa y ahora ya está confirmada para la edición por 20 años de 'La Academia'.

Junto a Arturo López Gavito, Horacio Villalobos y Ana Bárbara, la actriz y cantante volverá al panel de críticos como lo hizo en las primeras ediciones, lugar donde se consagró por sus feroces críticas y pleitos con concursantes y hasta compañeros, como Ilse Olivo, de Flans.

Ella misma relató que sus pleitos con Ilse eran un montaje, y la misma producción le pidió a la integrante de Flans que le "entrara al juego". "Se le explicó que era un montaje, que entrara al juego. Y después, la verdad, yo por la mala soy muy mala, yo ya andaba encarrilada, ya sabía por dónde llegarle", confesó Lola.

"De Jolette, yo ya ni veía la actuación. Por el chícharo me estaba diciendo 'ya va a llegar Jolette, va a pasar esto, mira a la cámara, tienes que decir esto...", relató Cortés.

De hecho, en 2016, cuando habló sobre su experiencia en 'La Academia', Lola Cortés aseguró que fue una pesadilla de la cual no quería volver a experimentar: "Yo no sabía lo que era eso, la pasé muy mal. El infierno que yo pasé fue horrible, para mi familia, para mis hijos en la escuela, fue espantoso para todos. Lo vivimos, y a partir de ahí, dije: 'Nunca más'".

Sin embargo, y pese a que dijo que en aquel entonces ni siquiera podía renunciar por las letras pequeñas de su contrato, Lola volverá al reality donde seguramente dará más de qué hablar que los fugaces concursantes.

Apenas hace poco más de un mes, Lola comentó que "Sé que se cumplen los 20 años, yo no estuve en las 2 primeras temporadas, lo único es que si llegara a haber un acercamiento, hay que poner los pros y los contras. No la pasé bien, la gente ahí no me trató muy bien que digamos, al contrario, la misma gente de otros programas hablaban cosas espantosas de mí. Entonces si llegara a una forma de trabajo con ellos, habría que aclarar muchísimas cosas con respecto a la gente que continúa ahí y que ha sido un tumor".