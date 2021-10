Lola Cortés revela lo que la decepcionó de 'Las estrellas bailan en Hoy' y no es el baile

Directa y sin filtros se ha presentado Lolita Cortés en los primeros días de Las estrellas bailan en Hoy, reality de Televisa en el que 11 parejas de famosos deben demostrar sus habilidades en la pista para resultar vencedoras. La llamada Juez de Hierro ha rendido honor a este adjetivo, pues no ha tenido piedad con los concursantes que, entre tropiezos, intentan convencerla sin lograr mayores resultados.

Así como es ella, franca, sin tapujos, nos habla en entrevista sobre lo que ha visto en esta segunda temporada del programa que produce Andrea Rodríguez.

¿Con qué te encuentras en esta nueva edición de Las estrellas bailan en Hoy? Me encuentro con los egos muy altos, no saben recibir una crítica, no entienden lo que es una crítica, y no saben qué hacer con el miedo. Yo creo que nadie les había dicho nunca que están mal en algo, y creo que es el momento de empezar. Estamos luchando contra los egos, no sólo contra la falta de talento dancístico.

¿Sientes que vienes más exigente en esta temporada? Debemos serlo. Tuvimos una gran temporada, no podemos dejarlo caer.

¿Qué te ha sorprendido hasta ahora? Me han sorprendido parejas que en esta semana lo entendieron perfectamente, entendieron lo que necesitábamos, lo que queríamos, y dieron un viernes maravilloso.

¿Qué te ha decepcionado? El ego de todas estas estrellas que no han entendido que esto es un concurso, que lo que hago es darles una crítica. Yo no sé si sus directores les dijeron que están mal, pero en mi caso, les tengo que decir lo que no funciona.

¿Cuál crees que haya sido la peor pareja?

Nos queda claro que estaban listos para eliminación Vanessa y Eduardo. Ellos están muy mal, también Bazooka, pero Fernanda está muy bien. Además, veo mal al “Loco” (Alejandro Ávila), que no sé cómo se llama, y no me acuerdo con quién baila. Imagínense, ya cuando ni los recuerdas, quiere decir que no funcionan.

¿Y la que tiene probabilidades de avanzar a una final? Me parece que Romina está maravillosa; lo que hizo el niño Potro y esta niña Arantza estuvo sensacional, y creo que vamos bien.

¿Por qué le pusiste cero al “Loco” Ávila? Porque estuvo pésimo, porque habla de más, tiene que aprender a callarse y a escuchar las críticas, a seguir direcciones.

¿Qué deben tomar en cuenta los participantes a la hora de aceptar este reto? Que tienen que estudiar desde ahora, que eso lo deben hacer siempre, deben conocer su cuerpo, porque ese es su instrumento.

¿Hay alguna participante que te recuerde a Laura Bozzo? Ninguna, ninguna. Creo que no la hay.

