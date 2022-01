Lola Cortés confiesa que está tan enamorada, que ¡podría llegar al altar este año!

Lolita Cortés había renunciado al amor. En entrevista con TVyNovelas, la llamada Juez de Hierro confesó que se había prometido no volverse a enamorar y que tenía la autoestima en el piso. Sin embargo, los Reyes Magos leyeron su cartita y le concedieron un gran regalo: ¡le trajeron un príncipe azul! Así es, la actriz decidió darse una nueva oportunidad en el amor con Elías Ajit, un hombre al que conoce desde hace 30 años y que hace apenas unos meses logró sanar sus heridas y conquistar su corazón.

¿Qué te trajeron los Reyes Magos? Pues les cuento que había sido una decisión de vida no volverme a enamorar, pero se me fue de las manos y ahora estoy viviendo con mi marido, pasando un momento inmensamente feliz... Es como si le hubiera escrito una carta a los Reyes Magos para pedirle al hombre perfecto, y llegó.

¿Por qué no querías enamorarte? ¿Estabas dolida? Sí, estaba muy lastimada, con la autoestima en el piso; sentía que era algo que yo no necesitaba y, además, los hombres me tenían miedo. Creo que yo me veía desde un punto de vista catastrófico, pero llegó un hombre que me repuso el alma, sanó mis heridas y me propuso “vamos a enamorarnos”, y ahora estamos viviendo juntos, entonces, tengo mucho qué agradecer a la vida.

¿Cuánto tiempo llevan juntos? Llevamos 30 años de conocernos y de trabajar juntos, ha sido mi coreógrafo, hemos bailado juntos, me voló como Peter Pan en acrobacia aérea... Llevamos toda una vida juntos, conozco su vida, conoce la mía, conozco a su familia y él a la mía, y ahora estamos los dos solitos desde hace unos meses.

A veces tenemos el amor tan cerca y no lo vemos, ¿no crees? Exacto, justo estaba platicando con él de eso, me dijo que siempre estuvo ahí, pero yo estaba muy metida en el trabajo.

¿Cómo te enamoró? Pues, de entrada, es un hombre muy seguro de sí mismo y yo lo admiro profundamente, además es muy culto, educado, talentosísimo, lo conozco muy bien, perfectamente, lo he visto en las buenas y en las malas, y él a mí, hemos sido amigos todos estos años… Pero un día me mandó un mensaje en el que me decía: “¿Cómo estás?”, y yo le contesté: “¿Qué te importa?”, y me dijo: “¿Qué es de tu vida?, porque quiero saber qué hacer con la mía”, eso me movió el mundo y le dije: “Tenemos que hablar”.

¿Qué te dicen tus hijos de la relación? ¡Están fascinados! Él conoció a mis hijos desde que nacieron, para ellos es increíble que sea él, porque no estamos conociendo a alguien nuevo, ha sido parte de mi vida siempre; literal, mi vida ha estado en sus manos y estoy muy feliz.

¿Te casarías? Nunca me he casado, pero no lo sé, tendría que pedírmelo.

¿A poco no te ilusiona la idea? ¡Claro! Me ilusiona muchísimo, incluso mis hijos lo saben muy bien, pero no lo haría con esa necesidad de pedir permiso a la sociedad y anunciar… No, más bien lo pienso como una celebración de amor, si es que se da.

Sin duda, la vida te cambió… Por supuesto, me cambió durísimo, por completo. Tenemos hijos en común (perros), porque los dos somos activistas y recogemos perros callejeros; estamos checando que los animales estén bien, somos de hacer ejercicio, en fin, me cambió todo…

Ahora sí que logró conquistar a la Juez de Hierro… Sí, pero tenía que ser un hombre con esa seguridad, un hombre a quien yo admire como lo admiro a él; además, él no ve en mí una competencia, porque, desafortunadamente, me había topado con personas que así lo veían, me decían: “¿Y tú quién eres?”, “¿quién te crees?”, y él sabe quién soy dentro y fuera del escenario.

¿Tendrías un hijo? ¡Nooo! Ya tengo 51 años, fui madre y soy abuela, los dos tenemos hijos mayores y estamos muy contentos así.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!