"Lo único que hice fue contar la verdad": Sasha Sokol reaparece y agradece apoyo

Tras romper el silencio el pasado 8 de marzo sobre el abuso del que fue víctima cuando era menor de edad con Luis de Llano, Sasha Sokol no había hablado con la prensa. En el aeropuerto, dijo a un par de medios que se siente conmovida por el apoyo que recibió tras contar su verdad.

"Yo lo único que hice fue contar la verdad, no quiero hablar más del tema, pero les agradezco su interés y su solidaridad", dijo a un par de reporteros.

Cuando la cuestionaron sobre las recientes declaraciones de la hermana de Luis de Llano, sobre el mal momento que está viviendo, la cantante dijo: "No voy a hacer comentarios".

Pero continuó: "Lo único que te puedo decir, es que estoy muy sacudida, muy movida, conmovida con la reacción de solidaridad que he recibido, y muy movida también por las personas que aún, hoy, todavía no pueden ver claramente lo que sucedió y nombrarlo mientras ese tipo de conductas sigan existiendo... se sigue normalizando algo que no es correcto. No para mí... para niños y niñas, en el futuro".

Sobre el apoyo de Rebecca Jones, Sasha mencionó: "Sí me enteré y agradezco profundamente su gesto, como el que agradezco de todas las personas que han entendido cómo fue la situación".

Y ante una posible acción legal, todavía no lo descarta: "Gracias. Estoy analizando todas mis opciones, gracias".

Mientras tanto, Luis de Llano no se ha manifestado al respecto.