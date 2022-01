"Lo triste es que nadie de mi familia está aquí": Frida Sofía tras su arresto en Miami

Este lunes se supo que Frida Sofía fue arrestada en Miami con cargos por desorden público y resistencia a ser detenida por la policía, y tras pagar una fianza de 30 mil pesos, salió libre.

Lo triste, como ella misma dijo, es que nadie de su familia estuvo ahí para recibirla en la calle, donde sí habló con la prensa.

"No tenía a dónde irme, yo me las arreglé. Para que vean que la fama y el glamour no es 24/7. No he comido nada. Te dan un sándwich asqueroso. El baño era una asquerosidad. Te gritan y te dicen...", aseguró Frida.

Todo ocurrió en un restaurante llamado Joia, por resistirse a abandonarlo por su voluntad. Debido a que el gerente del negocio le pidió que se fuera, y ella se negó, un guardia de seguridad la detuvo, y llamó a la policía.

“La acusada comenzó a gritar y gritar y dijo ‘no pueden obligarme a ir’... La acusada perturbó el funcionamiento normal del restaurante”, dice el relato del agente policial incluido en el reporte judicial.

Así que Frida Sofía fue llevada a la prisión Turner Guilford Knight Correctional Center, pero todavía no se sabe por qué le pidieron que se fuera del lugar.

Eso sí, Frida mostró que terminó con moretones tras el zafarrancho.

