“Lo repito: mi abuelo me tocó a los cinco años”; Frida Sofía no perdona a Enrique Guzmán... y tampoco a su madre Alejandra

“La justicia se va a tardar, la justicia divina tarda, pero llegará”, dice Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán quien el año pasado denunció que su abuelo Enrique Guzmán abuso de ella cuando tenía 5 años

Frida Sofía denunció al pionero del rock and roll mexicano en la primera semana de abril de 2021, cuando declaró: “Siempre fue muy abusivo. Me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Fue un hombre muy asqueroso, me daba miedo siempre. Me hizo cosas feas, me manoseó, desde los cinco años”

Guzmán respondió con una entrevista en el programa Ventaneando en el que, con lágrimas, negó las acusaciones y juró que nunca la había manoseado.

Sin embargo, Frida Sofía insistió en su denuncia: “Lo más asqueroso de todo es que estaba chiquita y te dicen que eso es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere. A esa edad no tienes ni idea, se vuelve algo normal”, contó.

Ahora, entrevistada para el programa ‘El gordo y la flaca’, Frida Sofia dice que no ha ratificado la demanda contra su abuelo porque fue un golpe emocional muy fuerte hablar de lo que le pasó a los cinco años.

“Me costó tanta energía, tanto… en primera humillación porque para decir lo que me pasó no es algo bonito, me tocaron cuando tenía cinco años; suena fuerte pero lo vuelvo a decir ese puerco me tocó cuando tenía cinco y nunca se me va a olvidar”.

Frida Sofía también se refirió al luto que siente todavía por la muerte de su hermana Natasha Moctezuma, quien murió a los 24 años el pasado 7 de septiembre. Dijo que la considera su ángel de la guarda y que lleva una medalla para que la proteja.

Al preguntarle si su mamá Alejandra Guzmán le llamó para darle el pésame, señaló:

“No, nunca, yo creo que ella no llama, ella manda a sus representantes… pero yo me represento sola”.