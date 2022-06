"¡Lo quiero en la cárcel!": Gustavo Adolfo Infante va con todo contra Alfredo Adame

El pleito entre Alfredo Adame y Gustavo Adolfo Infante se agudizó a tal grado que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX ya citó al actor a una audiencia programada para el 5 de julio a fin de que responda a la demanda que interpuso el periodista en su contra por ofender a su mamá, de 85 años de edad. De acuerdo con el abogado de Infante, Alfonso Beceiro, en caso de que la ley determine que Adame es culpable, podría pasar hasta tres años en prisión. Sobre el tema platicamos en exclusiva con el polémico actor, quien les respondió con todo a Gustavo y a su abogado; además, hablamos con el conductor del programa De primera mano, quien aseguró que no descansará hasta que Adame “aparezca fichado en el reclusorio” por el daño que ha hecho.

Finalmente, la Fiscalía citó a Alfredo Adame para una audiencia el próximo 5 de julio por la demanda que interpusiste en su contra… Así es, el señor con los desequilibrios mentales que tiene cree que puede ir insultando a todo mundo, pero no es así, ¡todo tiene un límite! Se metió con mi mamá, una señora de la tercera edad que ni conoce, le dijo unos adjetivos tan asquerosos como los que él acostumbra decir en contra de todas las mujeres, lo mismo que les ha dicho a tantas actrices, a tantas conductoras y comunicadoras de este país y de otros, ¡es una vergüenza! Ya era momento de que se le pusiera un alto.

¿Estarías dispuesto a negociar con él? No quiero ninguna negociación de ningún tipo con este cuate, ¡lo quiero en la cárcel!

Adame nos dijo que estaría dispuesto a ofrecer una disculpa a tu mami. De ser así, ¿la aceptarían? Para mí no hay arreglo, quiero que lo fichen, que aparezca fichado en el reclusorio, que esté en la cárcel y que le quiten los permisos de portación de armas, porque es peligrosísimo.

¿Qué piensas de que puso en tela de juicio que tengas título de periodista? No tengo por qué responderle nada, yo le enseño mi título de periodista cuando él me enseñe su título de actor, de conductor… En ese momento le enseño mi título; yo sí estudié Periodismo, él no estudió ni mad....

¿Cómo se encuentra tu mamá con todo este asunto? ¿Le ha afectado? Sí, mi mamá está muy nerviosa, tiene 85 años, ¡imagínense!

¿Tú cómo estás? Todo esto ha sido puro desgaste de energía porque yo sí estoy ocupado, tengo siete trabajos gracias a Dios, y a Adame no lo quiere nadie, ni vendiendo calzones lo quieren.