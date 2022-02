"Lo que verán allá no lo han visto": Ninel Conde estrena OnlyFans y promete sorprender

Después de varios meses de escándalo por su boda, de pleitos con su ex Giovanni Medina y hasta la fuga de su esposo, quien es buscado por el FBI, Ninel Conde volvió con buenas noticias para sus fans.

El Bombón Asesino se presentó en El Gordo y La Flaca para anunciar el lanzamiento de su página en la plataforma de OnlyFans, donde compartirá contenido exclusivo y subido de tono a cambio de un pago mensual.

Ninel dice que ya tiene material fotográfico realizado en Los Angeles y Miami, en Estados Unidos, donde ha estado desde que se supo que su esposo Larry Ramos se quitó el grillete y se esfumó.

"Mis bombones, ahora sí… TENEMOS ONLY FANS. Por fin puedo compartirles esta noticia que me había estado guardando, podrán ver contenido exclusivo y de calidad en onlyfans.com/ninelconde, como este sneak peak que les dejo. Lo que verán allá no lo han visto en ninguna otra parte. No puedo esperar a que por fin lo vean todo… ¿Se unirán a mi club de contenido exclusivo?", escribió en Instagram.

Ninel confirmó que está soltera y bromeó sobre que en su OnlyFans habrá para todos los gustos y fetiches: "Piecitos y algo más".

Eso sí, se escudó: "Cuando muchas personas escuchan OnlyFans piensan que solamente es contenido explícito o desnudos, hay mucho contenido que se puede hacer, fotos obviamente sexys, un poquito más de lo que haces en redes sociales".

