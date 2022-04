Lo que pocos saben de María Félix: casi incesto, acusación de asesinato y desaire a un rey

Desairó al rey de Egipto. Durante el rodaje de "Mesalina" (1951), en Italia le comunicaron la muerte de su padre, Bernardo Félix. Haciendo gala de profesionalismo, no detuvo el rodaje de la producción más costosa en aquel país ni viajó a México para asistir al sepelio. Justo en esa época, el rey Faruk de Egipto, impactado por la belleza de María, le ofreció –dentro de una joyería– una diadema de oro y pedrería que perteneció a Nefertiti a cambio de una noche de pasión.

"Me rehusé, no sin preguntarle si podía aceptar el regalo pasando la noche con su chofer, que sí me gustaba. El Rey Faruk se negó, yo también”, recordaba.