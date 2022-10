Lo que nadie ha contado del resbalón de Cristián de la Fuente

Veinte años de matrimonio no detuvieron a Cristián de la Fuente para enrollarse con una comensal en pleno restaurante de Polanco pasada la medianoche. Según nos cuenta un mesero del lugar donde se dio el encuentro, La Única es un restaurante frecuentado por Juan Soler; a él le gusta la manera de cocinar del lugar y los cortes de carne, y asistió con Cristián alrededor de las 11 de la noche el día 15 de septiembre para celebrar el Grito de Independencia.

Botanearon, pidieron jugosas entradas, y aparentemente corrieron las bebidas. Entre cena y sobremesa seguía la plática en la barra, y algunas chicas no dejaban de ver a ese par de galanes en la media luz del lugar, que es considerado uno de los de moda de Polanco. De pronto, una joven se envalentonó para tomarse una foto con ambos galanes, y comenzó a bromear con que era su día de suerte al ver de cerca a tan guapos actores.

La grabación que, según sospechan los meseros, tuvo que ser realizada por otro comensal y que fue transmitida en Univisión a través del programa Primer Impacto a manera de exclusiva, muestra a un Cristián de la Fuente cariñoso, envolviendo entre sus brazos a una chica que besa apasionadamente ante la mirada de todo el restaurante; mientras que en ciertos momentos se ve a un Juan Soler amable, que le toca la espalda a la misma chica con actitud coqueta, pero dentro de todo, está soltero.

El mesero sugirió a TVyNovelas que la comensal era también una figura conocida, sin embargo, no pudo identificarla por nombre ni proyecto; asegura que no se fueron juntos, o al menos no se percató de eso. Primer Impacto mencionó que Cristián de la fuente y la chica estuvieron por lo menos una hora juntos, sin explicar si luego de dicho video pasó algo más o se dio otro encuentro.

COQUETEABA CON LOS DOS

La aparente fan coqueteaba con Cristián, lo besaba y lo acercaba hacia ella; sin embargo, también trataba de besar a Juan Soler, pero él le dio largas, sólo se acercaba a ella con naturalidad y le tocaba la espalda, pero jamás la besó.

JUAN SOLER ACEPTÓ LA JUERGA

En la dinámica “¡Trapitos al Sol!”, Juan Soler tuvo que responder qué estaba haciendo el día 15 de septiembre, día que fue captado por el paparazzi: “El día 15 de septiembre comenzó en la mañana temprano trabajando porque estoy haciendo una serie, de ahí terminamos y fuimos todo el reparto a un restaurante del sur de la ciudad que vende carne que se llama Cambalache; cenamos, nos tomamos unos drinks, y de ahí nos fuimos a un bar muy famoso en Polanco que se llama Cantina La Única, y fui con Cristián de la Fuente y pasaron las cosas que ya saben”. Después de eso, el actor argentino publicó en sus redes sociales el siguiente mensaje, sin mencionar ningún nombre: “Leí y escuché a gente condenar una acción, cuando ellos hicieron cosas peores. Tómense su tiempo, piensen y sean mejores personas...”, acompañado de: “Cuando tus palabras no sean más valiosas que tu silencio, mejor cállate”.

UNA SEPARACIÓN ARREGLADA

Angélica Castro y Cristián de la Fuente llevan 20 años de matrimonio y tienen una hija llamada Laura. Según información consultada por TVyNovelas a algunos amigos del actor, nos dicen que los problemas entre Angélica y Cristián comenzaron en la pandemia; sin embargo, acordaron seguir siendo una familia siempre, pero con más libertades una vez que su hija cumpliera la mayoría de edad. Laura, la única hija de la pareja, cumplió 18 años el 30 de septiembre, edad que esperaban para tener otro tipo de relación el actor y su todavía esposa. Angélica no se ha pronunciado claramente en redes; sin embargo, ya no sigue al actor y aparentemente vive su vida con normalidad al lado del perrito de la familia.

