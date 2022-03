"Lo que me hizo a los 14 años es un delito": Sasha rompe el silencio y acusa de abuso a Luis de Llano

Eligió el día más significativo del año: el 8 de marzo. La cantante Sasha Sökol escribió un largo texto en el que denunció que Luis de Llano miente cada vez que habla de ella.

"Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos"

En entrevista con Yordi Rosado, el producto Luis de Llano, creador de la banda Timbiriche (en la que participó Sasha cuando era adolescente), declaró este fin de semana: “Sí tuve un romance con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio. Tuve un momento en el que convivimos juntos, estuve muy enamorado de ella y un día nada que ver y se acabó y seguimos trabajando 10 años más juntos”.

La cantante dice que el productor no dice la verdad. "Cuando la relación comenzó yo tenía 14 y él 39. Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi 4 años. Mi familia se enteró y se volvieron locos y no era para menos. Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá".

Durante muchos años, la relación de la que ahora Sasha finalmente se ha atrevido a hablar, fue un misterio en torno al cual rondaba la palabra "abuso". Luis de Llano siempre lo ha negado pero ahora la cantante lo denuncia abiertamente.

"¿Por qué miente cada vez que habla de mí? Porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito. Durante toda nuestra relación yo fui menor de edad"

En dos mensajes distintos posteados en Instagram, Sasha explica lo doloros que es para ella hablar de algo que siempre pensó que debería ocultar con la esperanza de que desapareciera.

"Escribo esto llorando. Llorando por lo que sucedió, sí, pero llorando también por lo que sigue sucediendo".