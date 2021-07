Lo que más deseaba el hijo de José Manuel Zamacona, de Los Yonic's, era volverlo a abrazar

Este domingo 4 de julio se confirmó la muerte de José Manuel Zamacona, líder de Los Yonic's, cuyo hijo platicó con TVyNovelas previo al Día del padre, y nos confesó que lo que más deseaba era volver abrazar a su papá.

José Manuel Zamacona Jr. nos dio detalles del proceso de enfermedad de su padre, quien fue conectado a un respirador artificial después de que le dieron la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19.

El hijo José Manuel nos confirmó, en entrevista, que el pasado 17 de junio, el líder de Los Yonic’s dio negativo a

la enfermedad, y aunque había pedido que no lo incubaran, no tuvieron otra alternativa.

Esto nos dijo hace unos días:

¿Cuándo ingresó tu papá al hospital? "Nosotros trabajamos el 15 de mayo en Jalisco, el 16 dijo que se sentía cansado pero nosotros pensamos que era porque estaba cansado de haber trabajado un día antes, entonces pasó el 17, tuvimos otro convivio familiar y el 18 comenzó con una gripita pero le echamos la culpa a que cuando terminó el evento había llovido y lo dejamos pasar...

"Entonces el sábado de esa misma semana dijo que sentía muy cansado y el domingo le empezó a dar fiebre y le dije que le hiciéramos una prueba para descartar el covid y salió positivo, nos hicieron a todos pero solo tenía él; nos regresamos a su casa y todo bien pero el martes le empezó a hacer falta el aire; ya estaba atacando otra área entonces el jueves en la mañana me dijo el doctor que ya requería que se internara y una de las cosas que le pedí al doctor al principio fue que no lo intubaran porque él me lo pidió porque le tenía mucho miedo a eso y así estuvo los primeros 11 días. Todo iba bien pero en el día 11 me habló el doctor y dijo que aparentemente había un coagulo en uno de los pulmones y que eso le estaba afectando la respiración y que no le quedaba de otra más que intubarlo para sacarlo adelante".

¿Cómo se encuentra tu papá? "Está pasando un proceso que los médicos llaman destete, que es cuando comienzan a quitarle los sedantes para después hacer la desintubación. Le están aplicando antibióticos para combatir las bacterias que se le encontraron en los pulmones.

¿Las bacterias las desarrolló como consecuencia del coronavirus? "Son secuelas. Esas bacterias provocan que pasen tres o cuatro meses y siga tosiendo o que la respiración no sea buena. Se le hizo un estudio para checar los pulmones y se le extrajeron unas flemas para saber qué tipo de bacterias eran. Ahora están sobre ellas.

¿Quién se hace cargo de los gastos del hospital? "Yo. Lo están atendiendo en un hospital privado, porque no tenemos seguro médico. También con apoyo de algunos amigos, porque han sido montos elevados; lo que más nos interesa es

que él salga con vida. Ya, de una forma u otra, uno ve la forma de sacar todo esto adelante.

¿Qué opinaba tu papá de la pandemia antes de contagiarse? "Siempre se cuidó bastante, nada más que hubo necesidad de salir porque ya llevábamos más de un año sin trabajar, y nos expusimos a todo. Ahora que salga del hospital y podrá dar su testimonio, decirle a la gente que no se confíe y mantenga la guardia contra el virus, porque a él, incluso, ya le habían aplicado las dos vacunas.

¿Cuándo se vacunó? "El recibió la primera vacuna en marzo y la otra se la puso a principios de mayo, antes de que se contagiara.

¿Cómo pasarás el día del padre? "Pedí la oportunidad de estar con él, aunque no sabemos si vaya a despertar o no, todo puede suceder, fuera mi mejor regalo que el despertara para poder abrazarlo pero si no, ya pedí entrar para poder abrazarlo aunque esté sedado.

