"Lo mandaba a que se lavara la cara": Lyn May así complació a Vicente Fernández

Dos meses después de su muerte, el nombre de Vicente Fernández sigue dando de qué hablar, no solo por las bioseries que se preparan sobre su vida, sino por los supuestos romances que tuvo en el pasado, y que Lyn May sostiene.

En una entrevista con Venga la alegría, la ex vedette narró las veces en las que pudo satisfacer al Charro de Huentitán con besos que ella insiste que sí ocurrieron, aunque antes lo mandaba a lavar la cara.

"Besaba muy bien, como todos los mariachis como era Vicente besan muy bien (…), sí picaba el bigote, pero lo mandaba a que primero se lavara la cara y luego ya".

Lyn May sabe que sus declaraciones podrían generar un escándalo, y hasta bromeó: "Ya me estás sacando cosas que no debo porque si lo oye Cuquita me va a regañar".

La diosa del amor ya había hablado de su romance con Chente: "Trabajamos mucho tiempo en el teatro Blanquita, era un hombre muy cariñoso. Cuando yo llegaba, se me pegaba de la cintura y me abrazaba".

"Él era muy enamorado, todo mundo sabe... Era un charro, todos los charros son enamorados. Antes éramos compañeros y claro, si te gustaba el hombre, era otra cosa", recordó.

Lyn May ha admitido que tuvo "muchos enamorados políticos" que la llenaron de regalos. "Yo los hacía creer que ellos me escogían a mí, pero yo los escogía a ellos. Mi esposo me regaló una casa, me regalaban abrigos, brillantes, de todo".

