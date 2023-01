Lo invitó Emiliano Salinas: Isaac Salame y su relato de Nxvim, la secta que encubría esclavitud sexual de mujeres

En marzo de 2018, el arresto en Puerto Vallarta del estadounidense Keith Raniere, acusado de liderar una secta que convertía a mujeres en esclavas sexuales encubierta bajo un grupo especializado en superación personal, desató un escándalo mediático en el que se vieron implicadas personalidades del ámbito político y artístico de México. Uno de ellos fue el comediante Isaac Salame, integrante del elenco del programa Me caigo de risa; aunque formó parte seis años del proyecto de mejora personal Nxivm, primero como estudiante y luego como coach, jamás tuvo conocimiento de los malévolos planes que se escondían detrás de los programas que impartía por órdenes de Raniere, depredador sexual que en octubre de 2020 fue sentenciado a 120 años de prisión en Estados Unidos.

Confirma, además, nombres de personas que colaboraron ahí ignorando el trasfondo de la empresa. “¡Quedé en shock cuando me enteré!”.

¿Cómo fue que ingresaste a esos cursos? Emiliano Salinas me invitó a participar. Nos conocimos porque yo hacía Flashmob , y él formaba parte de eso también; una vez me lo encontré en la calle, y yo sin saber quién era, me dijo que estaba muy padre lo que hacía. Me invitó y entré. Fue un curso muy bonito, conocí ahí a muchísima gente; incluso viajé a Albany (Nueva York), donde asistí a varios cursos. Siendo honesto, eso me ayudó a romper con muchas creencias falsas, pero hoy en día puedo decir que había un grado de manipulación importante. Todos los que estábamos ahí decíamos: “Algo huele mal. Esto apesta a horchata”. Sólo yo y otro cuate fuimos los que nos quedamos activamente en ESP Executive Success Programs (Programas de Éxito Ejecutivo).

¿De qué eran esos cursos exactamente? De crecimiento personal; eran intensivos, de cinco días. Los tomabas y te hacías una mejor persona; muy buenos cursos y muy costosos. Valían tres mil 500 dólares una semana, y estaba toda la élite de México, gente muy top los tomaba. Y si te gustaba, podías hacerte coach y formar parte del movimiento, entrarle con todo. Yo me hice coach, estuve seis años dando y tomando clases; viajé a Nueva York y conocí a Nancy (Salzman, cofundadora de la secta). Estuve muy involucrado porque me gustaba mucho; Verónica Jaspeado era mi coach. Sí sospechabas cosas, percibías algo raro, pero nunca lo que pasó, lo que escondía muy bien este güey.

¿Qué viste que te hizo pensar que algo no estaba bien? La primera vez que fui a Albany, Nancy me besó en la boca; llegó, me vio, y sin conocerme, me besó con euforia y energía. Luego vi que besó a otro, y pensé: “¡¿Qué está pasando?!”. Cuando llegué a México les comenté a mis cuates que esos güeyes traían una onda, pensaba que era un tema de libertad sexual, aunque nunca algo de pornografía infantil, de abuso de menores, de cohesión... ¡nunca! Esas cosas, que de repente eran focos rojos, las dejé pasar; estaba en un curso para ser mejor persona y no le puse atención a eso, hasta que ya siendo coach tuve una diferencia con otro de más rango, fue cuando sentí que ellos me querían manipular, porque me enojé y ellos querían, a través de la terapia que me daban, hacerme ver que yo estaba mal. Pensé que todo estaba saliéndose de control y dejé de asistir. Uno o dos años después fue que se destapó el artículo del New York Times.

¿Qué sentiste al percatarte de que habías sido parte de esto? Fue un shock muy fuerte, porque no sólo di seis años de mi vida a esa organización, sino porque sé que había gente muy linda y buena onda que iba a resultar afectada, que iba a perder mucho por la enfermedad de un narcisista. Era un buen movimiento, éramos buenas personas queriendo hacer buenas cosas, queriendo sentirnos mejores y ser mejores. Toda esta onda era una cosa macabra que tenían él y unos cuantos, pero tú no sabías, no te decían. Cuando leí el artículo del New York Times muchas cosas me hicieron sentido, pensé que todo se iba a venir abajo. Pensé: “¡Pobre Emiliano, pobre Alex y todos esos cuates!”. Tú ves a Emiliano Salinas, hijo de un expresidente controversial, y luego lo ligas a esto y es muy fácil decir: “¡Pobre idiota, este cuate es malo!”, pero no es verdad. Había mucha gente buena y comprometida con algo bonito y una buena causa, pero atrás de la cortina este idiota (Keith Raniere) estaba cometiendo una serie de abusos. Después de que todo sale a la luz, piensas en cómo te dejaste manipular. Pero estás hablando de un manipulador profesional que tuvo que parar el gobierno de Estados Unidos, ¡imagínate el nivel de manipulación que manejaba!

¿Consideras que, al igual que tú, Emiliano Salinas ignoraba lo que realmente pasaba? Estoy seguro de que no sabía, y de que cuando supo, se salió. Yo pasaba mucho tiempo con Emiliano y no iba por ahí la cosa; a lo mejor sabía que alguna de las chicas tenía relaciones con Raniere, pero era una chava mayor de edad. Nadie sabía que este cuate tenía a una chica encerrada por más de dos años en una habitación, de la cual abusó cuando tenía 15 con el permiso de sus padres, ¡cosas horribles!

Tuviste oportunidad de conocer a Keith Raniere, ¿qué impresión te dio? Fui a un curso a Albany con Julián LeBarón; a Keith se le ocurrió que México era el país que salvaría al mundo, y él quería atender personalmente el caso de los LeBarón. Contactaron a Julián y armaron un congreso de cuatro días, de cómo salvar a México de sus principales problemas; era una muy buena acción. A mí me invitó Emiliano Salinas y fui. Recuerdo que cuando Keith llegó nos pidieron ponernos de pie porque lo trataban con mucho clamor; yo decía que era como una especie de Mickey Mouse y me reía con Julián. Él llegó como un rey… Ahora que veo la serie me doy cuenta de que el señor se la pasaba en un sillón manipulando a todo el mundo. En los eventos que organizaban por el día de su cumpleaños, en que se armaba un viaje de dos semanas a un lugar precioso en la frontera con Canadá, hicieron un foro de preguntas abiertas para Keith; le pregunté por qué no había un módulo de sexo, porque estudiábamos de todo menos de eso, y me contestó que aún nosotros como sociedad no estábamos listos para entender el sexo, que éramos muy primitivos (…).

¿Alguna vez viste marcada a una mujer? No, hasta después de que todo pasó. Una vez vi a una amiga de ESPN en la playa y pude verle la marca, pero no sabía de eso (…) Jamás me imaginé que este cuate hacía cosas así, pero no le duró mucho; logró convencer a dos mujeres, pero ya luego todo se acabó.

Se especuló que Ludwika Paleta estuvo en el grupo con su esposo, ¿la viste en algún momento? Sí, varias veces, porque Emiliano estaba superinvolucrado, y ella iba a las clases y convivimos. Ella fue una estudiante normal, nunca fue coach ni estuvo involucrada en un nivel más allá de que a su esposo le iba bien y le dijo que tomara el curso. Pero ella ni estaba marcada ni iba a Albany; tomaba los cursos en México.

¿Qué aprendiste de todo esto? Todos queremos ser mejores, pero también tenemos demonios y hay gente mala que se aprovecha de eso para ofrecerte una salida genuina, pero en realidad sólo quiere algo de ti. El aprendizaje número uno es ser buen padre para nuestros hijos, no traumarlos, porque de grandes van a querer quitarse esos traumas y se pueden topar con un idiota como éste; y número dos: todos somos humanos y nadie puede ser un “humano dios”. A mí me molestaba cómo trataban a este cuate, como un dios, como un divino.

¿Te arrepientes de haber estado ahí? No, porque conocí gente increíble, crecí mucho, me la pasé muy bien, no hice nada malo, no sabía de nada. Estuve en Albany cuando esta chava estuvo encerrada, pero nunca imaginé que existía algo así; yo hubiera levantado la voz, pero nadie tenía idea ni conocía a la chava. Qué lástima porque hubo gente que perdió mucho tiempo; este cuate lo que hacía era robar el tiempo. No me arrepiento, lo volvería a hacer; ese programa era muy bueno.

LUDWIKA PALETA Y SU MARIDO SE DESLINDARON

En 2018, cuando el caso de la secta se hizo público, Emiliano Salinas, hijo del expresidente de México Carlos Salinas de Gortari, y su socio, Alejandro Betancourt (con quien fundó la filial en México en 2007), defendieron a Raniere. No obstante, cuando las acusaciones se intensificaron, ambos se deslindaron del “gurú” y renunciaron a la empresa de autoayuda que crearon a semejanza de la estadounidense. Según palabras de Ludwika Paleta, el problema de su esposo en Estados Unidos se resolvió de la mejor manera, y Emiliano resultó libre de cargos, por lo cual no fue llamado a declarar ni mencionado durante los juicios.

Luego de estos escándalos, él se alejó de las redes sociales y de los reflectores manteniendo un bajo perfil; sin embargo, y a pesar de que él y su esposa trataron de pasar desapercibidos ante la prensa, en noviembre del año pasado logramos captarlos a su llegada a un teatro de la capital para disfrutar el inicio de la segunda temporada de la obra PROM.

