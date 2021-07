"Lo acaban de intubar": Sammy Pérez empeora en batalla contra COVID-19

Aunque se esperaba una mejoría, Sammy Pérez empeoró en las últimas horas, por lo que los médicos decidieron que debían incubarlo para combatir la COVID-19.

Así lo confirmó Erik de La Paz, líder de la empresa que representa a Sammy, quien a través de Instagram actualizó la información sobre el estado de salud del comediante.

"Con la triste noticia de que hace unos momentos acaban de intubar Sammy, lo acaban de sedar. Por favor sigámosle mandando la mejor vibra", dijo.

Sammy Pérez llegó a un hospital privado por un grave cuadro de coronavirus, pues tiene afectación en el 70% de sus pulmones. "Llegó muy desordenado, con un pulmón muy lastimado por COVID-19. Estamos en la cuerda floja".

El domingo esperaban que presentara mejoría, pues le colocaron un aparato para ayudarlo a combatir la COVID-19. Sin embargo, el panorama delicado sigue avanzando.

Erik mencionó el domingo, un día antes de que Sammy fuera intubado: "El doctor me mencionaba que ahorita se tiene un punto muy complicado, definitivamente estamos en una cuerda floja; si él tolera este aparato y logra evolucionar, en las próximas horas el cuerpo de él lo va a reflejar; es de estar en constante monitoreo y ver qué tal reacciona su cuerpo. Si en dado caso no lo logra tolerar, no hay más remedio que sedar e intubar. Estamos a la espera de lo que pueda pasar".

Finalmente Sammy sí requirió ser intubado, por lo que su familia pide oraciones.

A Sammy Pérez lo conocimos desde sus inicios en 'El Calabozo' hasta su salto a la fama en los programas con los que Eugenio Derbez triunfó en los años 90; desde entonces han trabajado juntos, incluso en cine. Apenas en marzo pasado, Sammy presentó a Zuleika, una guapa mujer con quien planea casarse.