"Lloro todos los días": Adela Micha se confiesa en exclusiva y habla de Silvia Pinal

Tras la polémica causada por sentenciar la muerte de la diva del cine mexicano, Adela Micha comparte qué le dijo Silvia Pinal

Arriesgarse a trabajar de forma independiente es un reto, y Adela Micha lo hizo con éxito, primero con La Saga Live, y ahora con el relanzamiento de su plataforma Saga, que transmitirá nuevos contenidos enfocados en el periodismo político y el entretenimiento. Sobre esta aventura platicamos con la periodista, quien además nos contó qué pasó luego de la polémica que enfrentó en diciembre pasado, cuando pidió a su equipo preparar material para la posible muerte de doña Silvia Pinal, ya que en ese momento la primera actriz se encontraba internada en un hospital tras contagiarse de COVID-19.

Asimismo, Adela Micha confesó que Alejandra Guzmán se molestó por lo sucedido. “No se dio una ruptura, pero no le gustó”, señaló.

¿Qué ha sido lo más difícil de trabajar de forma independiente? Yo no sabía emprender, siempre había sido empleada de los medios de comunicación y nunca empresaria, hasta hace cuatro años y medio, y lo más difícil, sin duda, son las cuentas, ¡las nóminas de cada mes! Afortunadamente nos ha ido bien, y si no hemos ganado lana, al menos podemos seguir haciendo lo que nos gusta todos los días. Ha sido una aventura en la que decidí arriesgar, pero siempre he pensado que si no te arriesgas en la vida, simplemente te quedas estático, y la vida es para crecer, para que hagas lo que disfrutes, si tienes el privilegio.

Sin embargo, no todo siempre es miel sobre hojuelas, ¿has llorado? Lloro todos los días, desde que me acuerdo lloro de cansancio, de nervios, de tristeza, veo una película y lloro, pero este proyecto no me ha dado tristezas ni malos momentos, al contrario, la Saga me ha hecho reír y emocionarme, pero sí tuve que aprender a ser empresaria, porque antes llegaba a mi cuenta dinero cada quincena y no salía. Sin embargo, insisto, creo que no te puedes quedar estático, inmóvil, en el camino.

¿Qué nos puedes decir de la polémica que se generó en diciembre pasado con el tema de Silvia Pinal? Todas las redacciones del país estaban en lo mismo, y no sólo las de este país, porque estamos hablando de la última diva de México, pero me causó mucha sorpresa lo grande que se hizo. Sin embargo, soy una mujer que sabe reconocer, y pues la cag…; la cag… fue que se escuchó, pero yo estaba haciendo mi trabajo.

¿Cómo manejas este tipo de situaciones? Pues en el momento dije: “chin, caray, ¡se escuchó!”, pero no le deseé nada malo a nadie, y menos a una mujer que admiro y quiero; estaba haciendo mi chamba, y creo que en todas las redacciones del país estaban preparándose.

¿Hablaste con Silvia Pinal al respecto? Sí, ella es una mujer enorme en todos los sentidos y me dijo: “Adela, por favor, te admiro, te quiero y te respeto como siempre”. Trascendió que a raíz de esto hubo una ruptura en tu amistad con Alejandra Guzmán, ¿es cierto? No se dio una ruptura, pero no le gustó, y fuera de saber que no le gustó, pues nada; y lo supe por ella, un mensaje, le ofrecí una disculpa y nada más. En esta chamba no puedes, quizá, tener muchos amigos.

ADELA REINVENTA SU PLATAFORMA La nueva programación de la Saga contará con cinco programas: Saga Live, Saga Fut (Jorge “El Burro” Van Rankin será el anfitrión del streaming en vivo), La Macanota Show (a cargo de Maca Carriedo), Chairistegui + Loare Presentan, y Adela La Entrevista, además de una nueva barra de contenidos que se está cocinando para la comunidad LGBTTTIQ+.