"Lloré un mes por mi matrimonio": Arturo Peniche en pleno proceso de divorcio

Arturo Peniche no ha tenido la misma suerte que sus protagonistas de telenovelas; al final, no se quedó con el amor de su vida. El actor está soltero. Las diferencias con Gaby Ortiz, su mujer durante 38 años, son irreconciliables, y próximamente el actor “enderezará” ese asunto; el divorcio sería la salida definitiva. Ahorita no busca pareja, tampoco tiene apuro y prefiere esperar. En estos días ha encontrado un escape en la música ya que prepara su propio show y se emociona con su participación en nueva producción de Carlos Moreno. De eso y más nos platica en entrevista.

Para algunas personas la música es una forma de drenar o de terapia, ¿a ti qué te permite experimentar? Aparte de ser entretenimiento, para mí es un gozo, un placer, y también, muchas veces, a través de lo que escribo, puedo hacer catarsis. La música tiene la gran posibilidad de que la puedes escuchar para enamorarte, para sentirte mejor, para relajarte y hasta para motivarte. Por eso pienso que con ella drenamos todos los sentimientos que puedan pasar por nuestro cuerpo y piel.

¿Eso te ha sanado? ¿Sanado? Tanto no, porque nunca he estado enfermo. La música me ha ayudado a salir adelante, a meditar, a pensar, a reflexionar y a hacer catarsis de mis propios éxitos, virtudes, defectos y errores.

¿Sientes que se le ha dado más relevancia a tu faceta de actor que a la de cantante? En la actualidad es más fácil que un cantante se haga actor o al menos incursione en la actuación, a que un actor se meta al canto. Eso siempre ha sido muy juzgado o muy enjuiciado, pero como yo practico esta faceta desde hace muchísimos años, no es algo nuevo para mí. Yo no me burlo de la gente, hago esto desde los 11 años y empecé a hacer música hace 30. Creo que como buen oficio, poco a poco he madurado, ahora soy más profesional.

¿En qué te inspiras para hacer música? Hay muchos motivos, muchos factores que nos permiten escribir una canción, poder hacer de un pensamiento una letra. Siento que es un oficio que se logra con práctica, porque puedes ver a dos pájaros volar y hacer una analogía con respecto a la vida de dos seres humanos.

Hace poco cumpliste 60 años, ¿cómo celebraste? Para mí la edad y el tiempo no son más que un número. Soy tan alegre que todos los días festejo mi vida, no necesariamente tiene que ser en un cumpleaños, yo celebro mi día a día.

No estás pendiente de un número... Es que da exactamente lo mismo tener 40, 50, 60... Es la misma alegría, el ímpetu, las ganas, el interés, el deseo... Eso no se debe perder en ninguna etapa de la vida. Quizá la misma gente envejece porque piensa que a cierta edad ya no se pueden hacer algunas cosas. Los límites están en la mente, no en el cuerpo.

Próximamente ofrecerás una presentación en la CDMX, ¿con qué se va a encontrar el público que asista a disfrutar Bohemia? Se van a encontrar con un Arturo Peniche más maduro, un Arturo Peniche al que le gusta la música, al que le gusta componer. Soy cantante, y pienso que el público pasará un rato muy agradable, porque traigo compositores de mucho nivel, de los meores compositores que tenemos en México: Reyli, Joan Sebastian, Marco Antonio Solís, Christian Nodal... Vale mucho la pena poder compartir sus canciones con el público.

¿Cuántas canciones vas a interpretar? Si la gente las aguanta, unas 20. Pero ya el público decidirá, porque también hay tres temas propios y lo demás son covers. Quiero que disfruten de mis composiciones y hasta que se sorprendan con ellas.

Después de Amor dividido, ¿te veremos nuevamente en una telenovela? Sí. Vamos a empezar trabajar con Carlos Moreno, gran productor y gran amigo mío, en una telenovela llamada Mi secreto; haré pareja con Karyme Lozano. Ya leí y estudié los primeros 40 capítulos de la historia; en el momento que me llamen para grabar la historia, ya llegaré afiladito al foro para hacer bien mi trabajo, como siempre lo he hecho.