"Llevo 10 años sin probar una gota de alcohol ni un gramo de locura": Carmen Campuzano

Carmen Campuzano participará este sábado en la marcha gay como dj en el espectáculo que se realizará en Zócalo de la ciudad de México.

"La comunidad LGBT ha sido muy importante desde mis inicios, los amo y los apoyo y cada año que sumamos algo nuevo para esa equidad en sus derechos me hace muy feliz".

La modelo recuerda que esta relación se hizo todavía más fuerte cuando ella decidió comenzar a dedicarse a ser dj.

"Es impresionante la calidez con que me reciben donde me paró. Me acuerdo que mi primera presentación como dj fue en un salón muy famoso que está por el metro Normal. Se llama Caribe y venía una draga famosísima de Estados Unidos pero la gente gritaba 'dj Campu, dj Campu' con una gran emoción. Y no me lo vas a creer la gente se quedó afuera porque ya no alcanzó a entrar, te juro que lloré de emoción".

A partir de entonces, la comunidad y Campuzano han establecido un lazo que se hace más fuerte cada año, ya que la modelo es una invitada constante a la Marcha del Orgullo.

"Tengo entendido que sí me van a coronar", cuenta.

Para esta presentación en el Zócalo de la Ciudad de México, Carmen Campuzano lucirá un vestido de Zeus de la Vega, un diseñador que acaba de abrir su tienda de vestidos.

Para Carmen, la participación en el templete de la Marcha es un paso más en su evolución constante, a la cual ahora ha sumado un título como conferencista internacional.

"Me acabo de graduar como conferencista, avalada por una universidad española. Yo siempre he dado mis conferencias pero ahora ya puedo hacerlo a nivel internacional".

Campuzano celebra de esta manera, 10 años de sobriedad, luego de haber vivido una crisis de adicciones que la tuvo varias veces al límite de sus fuerzas.

"He enriquecido mucho mi persona, he crecido mucho y he trabajado mucho con mi corazón, mi ser y mi pensamiento para acomodar cosas, creencias y culpas y situaciones que yo cargaba. Y tengo 10 años sin probar una gota de alcohol ni un gramo de locura, nada de nada", dice con orgullo.

Carmen Campuzano presume ahora que su vida ha cambiado radicalmente desde 2012, cuando su vida fue tan accidentada que estuvo a punto de morir.

"Llevo una vida muy sana y he resarcido muchos momentos perdidos con mis hijos. Tengo mis pacientes de tanatología y tengo una especilización en prevención del suicidio".