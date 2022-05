Llegaba tarde y ¿era diva?: Carla Estrada revela la verdad de Adela Noriega

Entre las telenovelas más exitosas de sus carreras, se encuentran las que hicieron Carla Estrada y Adela Noriega, por lo que no resulta extraño que la productora recientemente confesara que la actriz es de sus "consentidas".

En conferencia de prensa, donde anunció que Amor real y Corazón Salvaje se transmitirán en el canal TLnovelas, la famosa productora habló sobre Adela Noriega.

Confirmó los rumores sobre las constantes impuntualidades de Adela en los foros, al punto de que la llamaban "Adela No-Llega". Eso sí, negó que la actriz fuera diva y tuviera exigencias extravagantes: "Adela no es exigente en nada. Lo único era que comiéramos juntas. Comíamos atún con aguacate en su camper".

"Adela es una actriz que me encanta porque sí, de repente llegaba tarde y cosas así, pero es muy segura, es una persona que está leyendo su libreto, que en el momento en el que dicen '5, 4, 3, 2...' , no hay error, no hay equivocación, y no nada más lo hace como tal, se la cree y lo trabaja, por eso la gente recibe ese sentimiento".

Pero dijo sobre Adela: "Es maravillosa. Yo te puedo decir que es una de mis consentidas para trabajar, definitivamente".

Sin embargo, desde 2008 no hemos visto en pantalla a Adela, por lo que Carla fue cuestionada si sabe algo de ella:

"Es una interrogación qué pasa con Adela. No la he visto hace mucho. Me habló yo creo que van a ser 2 años, me dijo '¿Qué vas a hacer? ¿Trabajamos?'. Le dije 'sí, vamos a comer'. Y hasta ahorita no hemos ido a comer".