Llaman a Brenda Kelleman ‘mala madre’ por supuestamente, aclarar el pelo a Tadeo

Brenda Kelleman, pareja de Ferdinando Valencia, nuevamente salió a defenderse de quienes la criticaron, ahora, porque supuestamente le ha pintado el cabello de rubio a su pequeño Tadeo.

Tras la muerte de Dante, uno de sus mellizos, hace tres meses y medio, la modelo recibió duros comentarios por haberse mostrado ‘muy tranquila’ en el funeral de su bebé, por lo que a través de sus redes sociales, afirmó que pese a la tristeza de la partida de su hijo, estaba feliz porque su angelito ya no estaba sufriendo, y eso era lo que le había pedido a Dios.

Brenda y Ferdinando han compartido desde el inicio de su embarazo, los momentos y situaciones más importantes de su vida, por lo que hoy en día, se dedican en cuerpo y alma a su bebé sobreviviente, Tadeo, quien está por cumplir seis meses de edad.

Ahora, las fotos recientes de Tadeo han desatado una nueva polémica: ¡el cabello le ha cambiado de color! Y este es el motivo por el que la costarricense ha recibido fuertes críticas, llamándola incluso ‘mala madre’, pues aseguran que le tiñó el pelo a su hijo.

Kellerman compartió un mensaje en el que “justificó” el cambio en el color de pelo de Tadeo: “Mira yo aquí aclarándoles las duditas que tienen porque me escriben mucho de que cómo le aclaré el pelo a mi hijo. Yo no le he aclarado el cabello a mi hijo, se le está aclarando el cabello solito. No estoy utilizando ningún shampoo especial para aclararle el pelo. Ya ven que mi hermano es pelirrojo y de parte de la familia de Ferdi también hay pelo clarito, por todos lados tenemos para que se le pueda aclarar”.

“No crean que se lo teñí, porque ya me dijeron que ‘mala madre ya se lo pintó’. No, no se lo he pintado, no se lo estoy aclarando con ningún shampoo, solo estoy utilizando shampoo para bebés normal como todos lo utilizan”, aseveró la mamá primeriza.

Finalmente, la exconcursante del ‘Reto 4 elementos’, también destacó los logros de su pequeño: “Wow, qué rápido creces. Con seis meses y ya se sienta. ¿Qué me espera de este niño?”, puntualizó.