Lizbeth Rodríguez jura que 'Exponiendo infieles' no destruye relaciones, sino les hace un favor

Con casi nueve millones de suscriptores en su canal de YouTube y alrededor de 11 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, Lizbeth Rodríguez es, actualmente, una de las influencers más populares. Hace apenas algunos años, Liz no hubiera imaginado tener este poder de convocatoria, pero el programa Exponiendo infieles fue la catapulta que hizo despegar su carrera.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, pues gracias a esa emisión también recibe todos los días infinidad de insultos en sus redes sociales. Pero no le preocupa, pues asume que es parte del show.

La también actriz dice que su éxito se debe a que a todos nos gusta el chisme, tenemos un espíritu voyerista y nos encanta enterarnos de la vida de los demás. Recientemente lanzó su Roast Yourself, un video musical donde responde sobre las polémicas en que se ha visto envuelta.

¿En esta historia eres la mala del cuento? (Risas.) En realidad, no creo ser una mala persona. Los seres humanos somos complejos y una mezcla de un montón de situaciones, emociones y momentos, y todos hemos hecho cosas malas. Pero, ¿te gusta ser polémica? Más bien, no le temo al qué dirán, y no me preocupa decir algo que la gente no espera, soy una persona que reacciona al momento, soy fiel a mis impulsos, jamás me he quedado callada y no soy dejada.

¿Por qué tiene tanto éxito un programa como Exponiendo infieles? Porque somos bien chismosos, ¡todos!, y el que diga que no, que tire la primera piedra. Tenemos espíritu voyerista, asomarnos por una rendija para ver qué hace el otro, es uno de nuestros pasatiempos favoritos.

¿Te queda algún remordimiento de conciencia por destruir parejas? ¡Es que yo no las destruyo! Si acaso, las expongo, pero el motivo de ruptura ya estaba ahí, y tarde o temprano eso iba a explotar. Quizás hasta un favor le he hecho a alguien.

¿Te lastima todo lo que se dice de ti en redes sociales? La verdad, no. Para mí, esto es mi trabajo, así es el medio, así es el contenido; sé que hay personas que están pasando momentos difíciles y desquitan su odio y coraje ofendiendo, pero están detrás de una pantalla y así todos somos valientes. He conocido las bondades y las maravillas de internet, pero también las caras más despreciables que te apuñalan por la espalda; es una montaña rusa esta vida, y el internet, no se diga.

¿Cómo han sido estos tres años desde que tienes el programa? Yo soy licenciada en Teatro y actuaba, daba clases, shows, pero cuando entré a internet, todo se transformó. Han sido tres años de muchísimo crecimiento, de aprendizaje.

¿Qué significa para ti tener tantos millones de seguidores? Es una responsabilidad enorme saber que tantas personas me siguen, ven mi contenido, y lo que yo digo va a repercutir; es un peso, pero está padre. Toda la vida soñé con hacer el cambio, y es lo que intento ahora.

¿Qué buscas, fama, dinero? En realidad, no es lo que me mueve. Desde luego hago un trabajo y vivo de esto, así que busco que sea negocio. Pero lo que me motiva es dar más trabajo, que la red, el núcleo de Liz Rodríguez crezca día con día. Por suerte cada vez se integran personas y estamos haciendo cosas increíbles, por eso le apuesto a extender mi equipo.

¿Qué sigue para ti? Tengo tantos proyectos en mi cabeza, pero básicamente estamos concentrados en nuestra gira por el interior de la República de Infieles, estamos creando un show con parodias de canciones, un stand up, mil cosas... llevar entretenimiento, sonrisas, hacer teatro.

