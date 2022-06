Livia Brito revela cómo supera las polémicas a su alrededor y la clave para que no salir afectada

Livia Brito se ha vestido de gloria por el éxito de sus telenovelas, pero también ha conocido el amargo sabor de la polémica en los tribunales. Sin embargo, todos estos episodios, lejos de destruirla, le han permitido fortalecerse y enfrentar las pruebas de la vida con madurez.

Ahora, como protagonista de Mujer de nadie, la cubana empodera a su género y les envía un contundente mensaje a las televidentes a través de una historia de superación y aspiración que el público puede disfrutar de lunes a viernes a partir de las 9:30 de la noche por la señal de las estrellas. Sobre Lucía, el personaje que interpreta, y de la clave para salir adelante ante la adversidad, la guapa actriz nos habla en una reveladora entrevista desde los foros de Televisa San Ángel.

El año pasado Livia fue absuelta del delito de robo con violencia en contra de un fotógrafo que intentó retratarla con su novio en Cancún sin su consentimiento.

¿Cómo has hecho para que los momentos oscuros te vuelvan más fuerte? Yo siento que, como Lucía, renacemos todos los días. Llega un punto en el que dices: “¡Ya basta!”. Quizá tocamos fondo y nos damos cuenta que no es normal lo que nos ocurre, que no está bien, y eso nos hace cambiar, no la personalidad, pero sí el carácter. El corazón se vuelve más duro, ya no sentimos igual, hasta que llegue ese punto de la vida en el que otra vez agarremos el nivel y volvamos a tener la misma tranquilidad, volvamos a vivir en paz. Pero sí depende de muchos factores, primero, necesitamos estar bien tanto física, como mentalmente y espiritualmente, con un entorno familiar estable. Eso es lo que encuentra mi personaje, creo que al final. No sé mucho, porque no hemos llegado a esa etapa de grabación, pero espero que así sea.

¿Qué es lo que la gente no sabe de Livia Brito? Tal vez no sepan que soy muy feliz, siempre ando contenta, soy muy dicharachera, siempre estoy tratando de cantar, de mantenerme alegre. Sí me canso, como cualquier ser humano, porque obviamente son muchas horas de trabajo, pero trato de que mi entorno sea el mejor.

También eres una mujer que pelea sus batallas, el año pasado ganaste en los tribunales un proceso judicial… Y eso es lo que estamos viendo en esta historia, cómo salir adelante ante situaciones que nos suceden en la vida y defendiendo lo justo, lo que la gente sabe que es real y que es una verdad, pero nos quieren hacer verlo de otra forma. Yo tuve una escena en la que les hablaba a los representantes de la justicia y les pedía que me escucharan porque abusaron de mí y no tenía por qué mentir, no estaba ganando nada cambiando las cosas, y son casos que suceden en la vida real, ¿cuántas mujeres pasan por lo mismo?, en ocasiones, la justicia es ciega, no ve más allá de lo que quiere ver.

¿Esos momentos no te llegan a desestabilizar emocionalmente? Trato de que no, pero sí, obviamente sí, porque estamos hechos de piel, de carne, de sentimientos. Nos desestabilizamos, pero nos vamos reponiendo.

Ahorita te ves estupenda… ¿Estás haciendo como en La desalmada, que entrenabas antes de las grabaciones? Aquí no me está dando tanto chance, creo que está más pesado, desde otra manera, no sé cómo explicarlo, porque antes tenía energías para hacerlo, y ahorita ya escojo entre descansar, cenar o dormir, porque hasta insomnio me da, es que llego a mi casa con mucha adrenalina y me cuesta un poco más de trabajo dormir. Sin embargo, hacer ejercicio, para mí, es muy importante, y por eso pido que mis llamados sean después de las 8 o 9 de la mañana para poder entrenar.

En cuanto a Mujer de nadie, ¿qué te traído esta telenovela? Un torbellino de emociones, de altos y bajos, hasta lloré cuando vi por primera vez el resultado. Yo estoy muy contenta de ver tanto trabajo en la pantalla, tantas horas; por eso estoy feliz y espero que el público nos siga abriendo las puertas de su hogar, que se siente, que lo disfrute y que aprenda, porque por eso lo hicimos, es un proyecto para aprender. Desafortunadamente están pasando muchas cosas malas en el mundo y a veces, las mujeres y los hombres, hablo de los dos géneros, no nos damos cuenta y lo tomamos como algo normal, pero no lo es, la violencia familiar, intelectual y física existe. Quizá no lo veamos y es así como lo tomamos como algo cotidiano.