Livia Brito, la estrella de 'La Desalmada' ¡quiere escribirle a la cigüeña!

Con el gran fenómeno que resultó ser La desalmada en México, Livia Brito se corona como la nueva reina del rating, afianzando su nombre en la industria del entretenimiento latino. La actriz cubana está feliz con los resultados obtenidos. Pero no sólo en el trabajo le va de maravilla, también en el amor, y es por eso que en entrevista con TVyNovelas nos dice que ya tiene al candidato perfecto para formar una familia, y hasta hijos quiere tener. Sin embargo, la artista no se presiona y se permite disfrutar, paso a paso, cada proceso.

¿Qué fue lo que más disfrutaste de la telenovela? La disfruté demasiado, y más porque estuve rodeada de naturaleza, de animales, de lugares verdes, bonitos; fue una historia fantástica que le gustó mucho a la gente, y el resultado fue el rating tan alto.

¿Te sorprendieron los altos números de audiencia? Te soy sincera, ¡no lo esperaba!, pero le agradezco infinitamente al público por dejarnos entrar a sus casas, por disfrutar la telenovela, porque si simplemente no les gustara, cambiarían de canal, pero se quedaron porque les gustó, porque hicimos bien nuestro trabajo, en conjunto con un equipo que tenía una energía muy bonita, y eso se sintió, se notó.

¿Qué te dejó finalmente La desalmada? Aprendí cosas. Aprendí a actuar de forma diferente gracias a la experiencia de talentos muy grandes y que me enseñaron, como Eduardo Santamarina, Marlene Favela, Marjorie de Sousa, Alberto Estrella, que casi no tuve escenas con él, pero híjole, me quito el sombrero ante todos ellos porque traen otras vivencias que me llenan tanto. Entonces, creo que ahora actúo un poco mejor, y que me falta un enorme camino por recorrer. Espero que Dios me dé vida para poder hacer otras novelas y aprender mucho más.

¿Qué le pides a la vida? Yo creo que empezar ya a formar mi familia, eso le pido.

¿Ya te gustaría casarte? Casarme no, pero tener hijos sí.

¿Tienes candidato para eso? Tengo una relación de dos años, estoy muy feliz, pero aunque no existiera, ya quisiera tener hijos; siento que ya hay mujeres que se están aventando y lo están haciendo muy bien teniendo bebés solitas, porque las épocas están difíciles, pero sí… si se da con mi pareja, yo feliz, tranquila, porque estoy muy a gusto, muy estable.

¿Cómo te ves en el rol de mamá? Muy cuidadosa, muy generosa, un poco gruñona, pero superconsentidora. Yo creo que sería una muy buena mamá, me gustan mucho los bebés. Tengo dos sobrinitas y casi no estoy con ellas, pero cuando estamos juntas disfrutamos mucho.

