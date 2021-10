Livia Brito defiende su privacidad y dice: "Más que una artista, soy un ser humano"

Poco después de culminar las grabaciones de la telenovela La desalmada, Livia Brito interpuso una demanda penal en contra de una revista de circulación nacional por usar ilegalmente su imagen y marca personal para ganar dinero en 14 publicaciones. Cansada de la situación, la actriz acudió el pasado jueves 14 de octubre a la Fiscalía General de la República, en Ciudad de México, para ratificar la demanda.

Acompañada de su abogado, Gustavo Herrera, la protagonista de telenovelas llegó a la sede judicial vistiendo de forma sencilla con un pantalón ajustado, una playera negra y una gorra del mismo color que cubría su rostro. Se detuvo amablemente a hablar con la prensa a su entrada y salida para dar detalles del proceso.

“MÁS QUE UNA ARTISTA, SOY UN SER HUMANO” “Vengo a ratificar la demanda penal por usar mi imagen personal sin el previo consentimiento, y no está bien, porque piensan que pueden ganar dinero y lucrarse sin pedirle permiso al artista, eso no se vale. Hay que tener un poco de prudencia y pedir permiso siempre. Debe existir el respeto a la integridad, porque más que una artista, soy un ser humano igual que todos, y tenemos derecho a la privacidad”, comentó la actriz.

La cubana, con nacionalidad mexicana, detalló: “Me vi afectada con cada uno de los ejemplares en los que publicaban ilícitamente mi vida, mi carrera, mi familia, fotos de mis padres, de mi casa, de cuánto gano en mi trabajo, e incluso en una ocasión divulgaron hasta una imagen de mi recámara. Difundir información, que a veces no es cierta, da pauta a que los delincuentes puedan secuestrar o extorsionar”, dijo.

Por su parte, el abogado defensor de Livia Brito explicó cuáles son las faltas en las que incurrió la parte señalada.

“Esta es una demanda penal porque la Ley Federal de Derechos de Autor y el artículo 426 del Código Penal Federal establecen los delitos cometidos en materia de derechos de autor. Las imágenes y fotografías que han sido publicadas ilícitamente, porque se usaron sin su consentimiento, le han causado un perjuicio grave en su honor, reputación, vida privada, intimidad y familia. Esto no se puede permitir, ya tenemos fallos favorables por los tribunales a favor de los afectados, y este es el principio de una batalla legal que va a iniciar Livia Brito en contra de la revista de espectáculos”, apuntó.

“DENUNCIARÉ A QUIEN DIGA ALGO QUE NO SEA REAL" El abogado Gustavo Herrera informó que se solicitaron medidas provisionales para que el Ministerio Público Federal notifique (a la revista) que se abstenga de seguir publicando la imagen y fotografías de la actriz. Además, emprenderán otra demanda de carácter civil que conlleva a la reparación económica y la publicación de un extracto de la sentencia en los mismos medios y con la misma difusión que fue hecha. De ser el caso favorable para Livia, ella podría devengar el 40 % de las ganancias netas de cada una de las 14 publicaciones en las que incurrieron en el delito.

“Hoy (14 de octubre) se nos señaló nueva fecha, que será el jueves 21 de octubre, para presentar las pruebas y acreditar que se han vulnerado los derechos de Livia Brito; hay otros delitos que se cometieron, porque se está usando ilegalmente la marca registrada, la imagen, las fotografías que están registradas en el Instituto de Derechos de Autor, y eso va a corresponder por parte del Ministerio Público, una vez que se integre en su totalidad la carpeta, si es procedente judicializar la carpeta ante un Juez de Control Federal”, aseguró Herrera.

La actriz añadió: “Tenemos derecho a estar en un lugar público y no ser fotografiados, sea para el fin que sea; uno no sabe si la imagen la van a usar para secuestrarme o para vendérsela a una revista, que a su vez la va a usar para que medio planeta la vea. Lo que hacen es una invasión a mi privacidad, y no tienen derecho a hacerlo”, opinó. Y lanzó una fuerte advertencia: “Exhorto a todos los artistas a que denuncien, que busquen a un abogado y se tomen el tiempo, porque es un proceso largo, pero si no lo hacemos, van a continuar durante años transgrediendo muestra integridad; hay que crear un precedente. También quiero informar que cualquier persona que diga algo que no sea real de mí, lo voy a denunciar”, sentenció.

Finalmente, aprovechó la ocasión para desmentir que ella había hablado mal de los mexicanos: “Me ha afectado mucho (las injurias), nadie sabe cómo se sufre. Voy a buscar a la persona que hizo tales acusaciones y haré una denuncia en su contra, porque no se vale que se use mi nombre para decir una cosa que no es y voltear a todo un país en mi contra. Llevo 24 años en México, soy mexicana y me considero mexicana. No por nacer en otro lugar, que yo no decidí, digan que me tengo que ir en balsa”, expresó Livia.

