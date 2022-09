Lisset no titubea al decir que uno debe deshacerse de la gente tóxica, aun siendo la familia

Lisset se ha mostrado como una mujer multifacética que lo mismo podemos ver en teatro, como conductora en la pantalla chica, sin dejar en ningún momento su carrera musical, esta combinación no sería posible sin la disciplina de la ojiverde, quien, a pesar de verse envuelta en situaciones complejas, se entrega por igual en cada una de sus facetas, las cuales disfruta.

Recién charlamos con ella, luego de que fue la madrina de inauguración de una tienda de calzado, y a corazón abierto nos contó lo mucho que ha trabajado en ella y con sus propios demonios.

¿Tienes algún amuleto? Sí, trabajo en mí, en ser mejor persona; para mí el éxito es trabajar todos los días en mí, si sumo en la vida de una persona cada día, ya esa noche tengo éxito, me gusta trabajar la conciencia, hacer equipo, ser generosa, compasiva, soy empática a nivel sociedad, independientemente de lo artístico.

Sin duda, dicen que atraes lo que das… Sí, como que uno atrae las buenas vibras y repele las malas, aunque también debo confesar que no tengo el carácter más bonito ni el más ligero.

¿Te ha traído problemas tu carácter? No, porque hago lo que me gusta para no tener que trabajar, soy de ese porcentaje mínimo afortunado y bendecido que hace lo que le gusta y que puedo vivir de eso, con que se paguen mis cuentas, todo está bien… con que mi mamá y mi hermana tengan salud, que mi hija esté feliz, ya con eso.

Te las llevas ligera entonces… Sí, no ha sido fácil el camino, porque ya voy para los 50, pero he aprendido a soltar, a que todo puede ser mucho más liviano, mucho más fácil y si podemos ayudar, también lo hago de corazón, además todo se regresa en buena lid.

Dices que eres suelta en todos sentidos, eso no te ha traído algún problema, porque la gente piense que las cosas no te importan… Al contrario, porque ven que soy muy responsable, comprometida; yo no salgo de mi casa, salgo a trabajar y nada más, a eventos y cosas a las que me invitan sí voy, si es a sumar algo. La gente que me conoce sabe que soy sencilla, sin filtro, esta soy yo, saben que soy disciplinada, estudiosa, estoy en tres proyectos, dos obras de teatro y en Sale el sol de lunes a viernes, sé que tengo que dormir temprano o la cara no me da mañana, me tengo que cuidar en todos los sentidos, si no tuviera esa disciplina y rigor, se vería.

En tu Instagram en algún momento llegaste a publicar un fragmento de una entrevista que te realizaron donde mencionabas que “nadie te da más en la mad… que la propia familia” Nadie como la familia para partirte la mad…, es una gran frase, yo sí creo mucho en que uno tiene que trabajar y deshacerse de la gente que no te hace bien o que no te suma, sea tu familia, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hijo inclusive, no puedes dejar que te falten al respeto, nunca puedes dejar ni permitir que te falten al respeto, entonces mucho menos a los que más quieres, en el caso de mis papás, todo bien, las distancias son muy sanas, yo creo que cada quien tiene que trabajar sus cosas con sus distintos terapeutas y reconocer cada quien lo que tiene para trabajarlo.

¿Y tú lo has hecho? Claro, yo me la he pasado trabajando en mí y me he enfrentado a mis demonios y los abrazo, los acomodo y los domo, y ahí estoy, no nos terminamos de conocer nunca, también hay que cortar con la gente tóxica, que te deja cosas negativas, cortar con la gente que sabes que tiene una enfermedad y no se trata, es problema del individuo.

Hay actrices, cantantes, intérpretes que no se atreven a decir su edad, y tú estás por llegar al quinto piso, ¿cómo lo festejarás? Cumplo 49 este año y el otro 50, la edad es sólo un número, yo celebro mi vida todos los días, cada minuto estoy feliz de respirar otro día y de agradecer mi trabajo, que mi familia y amigos estén bien, no soy mucho de fiestas, es más pachanguera la gente a mi alrededor, llegan con el pastel, es más eso, que yo organice algo. Agradezco todos los días, más después de pandemia, valoro mucho la vida, más después de la muerte de mi papá, casi se me va mi madre, entonces veo las cosas desde otro lugar y celebro la vida de la gente que amo y deseo que a toda la gente le vaya muy bien, que Dios los bendiga, porque el minuto que entra quién sabe.