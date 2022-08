Lis Vega rompe el silencio: habla de la Bebeshita y aclara su relación con Brandon, el Wapayaso

Lis Vega es muy clara en su vida amorosa y asegura que no le tiene miedo al romance con hombres más jóvenes.

“Yo soy una tipa que me van a ver con muchos hombres”, dijo la bailarina, actriz y cantante al acudir a un evento en el Marketeatro.

Vega fue señalada por la Bebeshita de “bajarle el novio”, ya que se le ha visto salir con Brandon, uno de los Wapayasos.

Pero Lis dijo que es falso, ya que ni siquiera tienen un romance. “El hecho de que me vean salir con muchos hombres no significa que ya sea mi pareja, simplemente tengo muchos amigos y me gusta conocer a la gente, salir y pasarla bien”.

Lis Vega explicó que con Brandon lo único que tiene es una amistad que cultiva desde hace tiempo.

“A lo mejor él está enamorado de mí pero yo no, yo no le pongo número a mis sentimientos, donde vibre alto, ahí voy a estar”.

La relación entre el Wapayaso y Lis Vega tiene futuro de acuerdo con lo que platicó la cantante y bailarina.

“A él lo quiero muchísimo, lo admiro, es un chavo que tiene muchísimas ganas de salir adelante y me van a ver muchas veces salir con él pero no tenemos etiqueta de novios”.