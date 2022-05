Lis Vega confiesa la razón por la que se inyecta ácido hialurónico en los labios (Entrevista)

Lis Vega se mira al espejo y no ve lo que la gente tanto le critica. Por ejemplo, en su regreso a la televisión, muchas personas la han señalado por los cambios se ven en su rostro, sobre todo en sus labios, que se notan mucho más carnosos de lo que solían ser.

“Ay el tema de los labios”, dice la actriz, cantante y bailarina, con cierta resignación. “Se ha hecho mucho escándalo con el tema de los labios pero te digo una cosa, la gente critica sin ver lo que realmente soy”

–¿Y qué es lo que Lis Vega mira cuando se ve en el espejo?

–No veo nada de lo que dice la gente. Lo que yo veo a una mujer aguerrida, entregada, que se apasiona por lo que hace. Y que en gratitud a su existencia, toma las decisiones más adecuadas para conseguir lo que quieren en la vida

–¿Cómo consigue dejar a un lado la imagen que la gente tiene de Lis Vega?

-Si yo hiciera caso a lo que la gente dice, yo no podría llevar mi vida a gusto. Yo vivo aceptando la decisión de los demás sobre sus propias vidas y eso quiero para mí. Detrás de cada decisión hay una historia de amor. Lo que yo veo en ese espejo es que amo a la mujer en que me he convertido

–¿Lo de los labios es parte de esa mujer?

–Debemos ser más empáticos y tolerantes. Hay que ponerse en el lado del otro. Las decisiones de las personas no se pueden entender si no es a partir del amor. Lo de los labios se me baja cada ocho meses y cada ocho meses yo tomo la decisión de retocármelo.

–¿Necesita alguna razón para hacerlo?

–Ninguna. Me gusta tener los labios carnosos. Desde siempre. Y lo hago porque quiero, porque si yo hiciera caso a la gente, no podría hacer muchas cosas de las que me gustan.

"YA GANÉ PORQUE ESTOY SANA"

Lis Vega, en efecto, se inyecta ácido hialurónico en los labios cada ocho meses, un tratamiento que aumenta el volumen y que en México cuesta entre cinco y siete mil pesos.

Actualmente, Lis compite en “Las estrellas bailan en ‘Hoy’” reality de baile en el que ella destaca por ser una profesional.

–¿Representa una ventaja el hecho de que tienes una larga trayectoria como bailarina?

–Yo ya gané porque estoy sana. Durante la pandemia tuve momentos muy difíciles, enfermé de Covid y luego tuve la angustia de no poder ver a mi familia o de no poder regresar a México. Y mírame, aquí estoy de nuevo, así que yo ya gané

–¿Ahora se siente más cubana que mexicana?

–Yo soy ambas. Cubana con corazón de mexicana. Y además ya tengo la residencia americana por lo que puedo trabajar en Estados Unidos sin tener el límite de la visa de trabajo. Así que te repito: yo ya gané.