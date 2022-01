Linet Puente nos dice de una vez por todas si anda con Mauricio Mancera

Apoco más de un año de que Linet Puente diera a conocer que se había separado de Luis Carlos Galán, el padre de su hijo, Noah, la periodista dejó ese episodio atrás, sanó las heridas y se ha dedicado por completo a su pequeño y a su trabajo como conductora del programa comandado por Pati Chapoy.

Sin embargo, confiesa que el proceso que vivió no fue nada fácil: “No me había tocado nunca estar en el ojo del huracán, que hablaran de mí… Fue una lección muy grande de tolerancia, paciencia, humildad y de mucho aprendizaje”, compartió con TVyNovelas la periodista, quien también aclaró que no tuvo ninguna relación sentimental con Mauricio Mancera.

Ahora que se cumplen 26 años de Ventaneando, ¿te costó trabajo integrarte al equipo? Tengo 19 años formando parte de la división de espectáculos, y la verdad, siempre me he sentido parte del equipo de Pati Chapoy, porque he trabajado con ella desde el día uno que pisé TV Azteca; a donde me diga Pati, yo voy. Y en lo que se refiere a Ventaneando, me he sentido muy bien, cobijada y supercontenta. Al principio fue un poco complicado porque es como cuando llegas a una casa y no sabes qué decir, pero después de un par de copas, te vas soltando, y así es en la sala de Ventaneando; la complicidad que tengo con mis compañeros es increíble, con todos me llevo muy bien.

¿Qué ha sido lo más complicado en este camino? Opinar de algo que personalmente me cuesta trabajo.

¿A qué te refieres? Por ejemplo, desde que soy mamá, los temas que tienen que ver con bebés, familia, separaciones, divorcio... son difíciles, sobre todo cuando ya lo viviste, cuando ya estuviste en ese punto; eso me ha costado trabajo, opinar de algo que me duele o que me pasó.

En ese sentido, ¿cómo enfrentaste públicamente tu separación y todo lo que te sucedió? Fue difícil porque no me había tocado nunca estar en el ojo del huracán, que hablaran de mí… y de repente que sacaran algunas publicaciones que no eran ciertas fue difícil; fue difícil guardarme, tener aplomo y no desbocarme. Fue una lección muy grande para mí de tolerancia, paciencia, humildad y de mucho aprendizaje, y con todo lo que me sucedió, ahora veo los espectáculos de una manera distinta; es muy difícil separar al humano del periodista, pero dentro de todo me aplaudo, porque creo que lo hice bien.

¿Te apoyaste en tus compañeros? Justamente, la primera persona en la que me apoyé fue en Pati, le conté lo que estaba viviendo y me aconsejó, no sólo con respecto a los medios, sino de una manera personal, como si fuera mi mamá. Ese apapacho jamás lo voy a olvidar. Me dijo: “Tú primero sana, y cuando estés lista vemos cómo lo enfrentamos, vamos a estar contigo”; eso para mí fue básico.

Afortunadamente, el amor volvió a tocar a tu puerta… ¡No! Yo estoy soltera, tengo el amor de mi hijo y de mucha gente, y eso me ha llenado muchísimo. Hasta el momento no he necesitado una pareja, no tengo novio, estoy contenta, tranquila y feliz; estaba concentrada en mi proceso de sanación personal y en sacar adelante a mi hijo, la chamba… Fue un año profundamente difícil, y hoy puedo decir que estoy muy bien, ya está abierta la ventana, y si alguien llega, adelante, todo en su momento.

Entonces, ¿fue mentira la supuesta relación que tuviste con Mauricio Mancera? Todo lo que se dijo fue mentira, estamos hablando de una de las personas más importantes de mi vida, quien me ayudó a salir muchísimo de esto; él es mi compadre, en marzo lo seremos oficialmente, es como mi hermano, no hay manera.

