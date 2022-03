Linet Puente no la ha pasado bien; así confesó malestares tras COVID-19

Debido a que ocasionalmente aparece en 'Ventaneando' y en redes sociales ya casi no había hecho ruido, Linet Puente decidió sincerarse con sus seguidores de Instagram, donde dijo qué es lo que le pasa.

Recordemos que hace unas semanas dio positivo a COVID-19, y cuando aparece en televisión, se puede notar que su voz tiene algún problema. Linet confirmó que ha tenido malestares en la garganta, y se ha enfermado constantemente en las últimas semanas.

“Apareciéndome después de haberme dado unos días de descanso de las redes sociales y de todo. Hay momentos que me supera la vida y tengo que arreglar mi vida y organizarme”, dijo ante la cámara.

Además del coronavirus, Puente ha enfrentado a una bacteria que probablemente pudo haber mutado o traído más consecuencias a la garganta.

Como mamá soltera, Linet tiene que seguir con su vida, pero también confesó que ha tenido que organizarse pues a veces “la vida la supera” y necesita encontrar un equilibrio.

“Hay una parte física que me está angustiando porque la garganta nomás no está bien. Antes del COVID tenía una bacteria que se trató y parecía que ya se había erradicado, pero como me dio COVID ya no supe si se fue al cien la bacteria”, dijo la presentadora.

Eso sí, tiene esperanza de mejorar en todos los aspectos "Estoy en el proceso de sentirme mejor mental, física y emocionalmente".