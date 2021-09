Linet Puente en Disneylandia: "Sentí nervios de viajar sola con mi peque"

Desde que se separó del padre de su hijo, Linet Puente no esconde todos los esfuerzos que hace por criar al pequeño Noah sola, sin descuidar su carrera profesional en TV Azteca.

En esta ocasión, consintió a su pequeño con un viaje a Estados Unidos, para visitar el lugar más feliz del planeta, tierra de Mickey Mouse. En su cuenta de Instagram compartió algunas fotografías del viaje, pero confesó que se puso nerviosa.

"Llevar a Noah a Disney por primera vez: Reto desbloqueado. No voy a negar que sentí nervios de viajar sola con mi peque a Disney en estos momentos de la vida. No, no lo negaré.

" Afortunadamente ya habíamos hecho otros viajes juntos que nos entrenaron para esta gran aventura que siempre llevaré en mi corazón y estoy segura que si bien, a lo mejor Noah no recordará muchos detalles, si recordará lo increíble que la pasamos él y yo, juntos, en una complicidad que solo se da con el amor de tu vida, con el verdadero, ese que brota de manera genuina y sin pretensiones.

"Esa carita llena de inocencia e ilusión descubriendo todo un mundo increíble, la tengo grabada en mi cabeza y tatuada en el corazón.

"Gracias Noah por llenarme de tantos momentos de felicidad y quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti. De mi cuenta corre que NUNCA te falte nada, y mucho menos, FELICIDAD y AMOR. Te amo mi bebé", escribió Linet Puente.

