Lina Santos nos platica a qué se dedica ahora y revela: "Nunca me acosaron en el cine"

Con tan sólo 19 años, Lina Santos probó las mieles del triunfo al ser coronada como señorita Coahuila, ciudad que la vio nacer, para luego participar en Señorita México 1985 y llevarse el cuarto lugar del certamen. Dicho triunfo le abrió las puertas al cine mexicano. En ese entonces estaban de moda las películas de ficheras, donde había desnudos, albures y groserías; sin embargo, contando con 20 años aceptó participar en la cinta Los lavanderos, con la condición de no desnudarse.

Hoy han pasado 35 años de sus inicios, convertida en madre y empresaria, y aún con muchas ganas de que un buen proyecto de televisión llegue. Platicamos con la coahuilense desde su casa en Texas...

¿Cómo estás, cómo es tu vida ahora? "Tengo una vida tranquila, prácticamente dedicada a algunos negocios; se vino lo de la pandemia y tengo este tiempo de no ir a México, en septiembre me premiarán en Phoenix, Arizona, en los Premios del Sol.

¿Qué fue lo último que hiciste? "Estuve en la telenovela Qué bonito amor, pero hace muy poco terminé de hacer la serie de La patrona.

Como actriz, ¿el no tener más trabajo te angustia? "No, siempre he sido una mujer independiente al ambiente artístico, porque es muy incierto, hoy hay trabajo, mañana no. Sigo en espera de un personaje interesante, que valga la pena, porque irme a México me sale caro, ya que aquí tengo que conseguir gente que se encargue de los negocios, y con eso al final tendría que sacar más dinero de mi bolsa de lo que pudiera ganar.

¿Qué tipo de personaje te gustaría? "Quiero un buen personaje, como el de una mujer con distintas personalidades, y así demostrar mi trabajo, lo que puedo hacer después de tantos años en este medio.

¿Cómo es tu vida en estos momentos? "Me levanto a las 7 de la mañana, llevo a mi niña a la escuela, regreso y camino de tres a cuatro kilómetros; vuelvo a casa, me baño, desayuno, me voy a la oficina de mi hotel, y en ratos visito mis otros negocios.

¿Qué negocios son? "Tengo una boutique de embarazadas, con chicas que atienden a la perfección; también una clínica de belleza y, por fortuna, también cuento con personas que lo trabajan, así que prácticamente me concentro más en el hotel.

Pero imposible olvidarte de tu trabajo de actriz, ¿verdad?, de ese cine de sexicomedia que te vio nacer… "No, eso nunca, me siento afortunada de haber iniciado mi carrera de actriz con actores que eran tan famosos e importantes en el medio. Simplemente en el museo tienen a don Gilberto Solares con todas las películas que hizo. Guardo muchas anécdotas del señor, incluso estoy en una parte del museo justo donde homenajean sus producciones de sexicomedias.

¿Él fue quien impulsó tu carrera? "Así es, cuando hice una prueba para una de sus películas, me vio triste y enojada porque yo no quería trabajar en ese cine, y me dijo con una carcajada: “Cuando yo tenía 60 años, todas las películas con Tin Tan que hice eran sumamente criticadas; las cintas en las que no quieres estar son refritos de esas que ahora hago con actores y actrices nuevos, pero al paso de los años he sido muy premiado con todas esas películas, y así te va a pasar a ti, vas a marcar una época en el cine”.

Y tuvo toda la razón, ¿verdad? "Efectivamente, ya pasaron 30 años, una época de la que me tocó lo último, pero fueron películas muy taquilleras; hice como cien, me convertí en “la reina del videohome”, hice todo tipo de personajes, eso sí, nunca quise hacer desnudos, don Gilberto fue quien me dejó salir en lencería y me dijo que no me preocupara, que se encueraran las otras.

¿Con quiénes competías en ese entonces? "Estaba muy fuerte Angélica Chaín, Patricia Rivera, Olivia Collins y Lourdes Munguía, entre otras. Entras a un cine donde los actores eran lobos de mar en la actuación, pero con albures y groserías.

¿Eso te llegó a incomodar? Digo, tenías 20 años... "No, para nada, lo que sí de repente me sacaba de onda era cómo interactuar con ellos con los albures, porque no los entendía mucho, pero poco a poco me enseñaron. Te puedo decir que guardo un bonito recuerdo de todos, siempre me cuidaron.

Lina Santos

¿Alguno de esos actores, como Alfonso Zayas, Rafael Inclán, César Bono, etc., te tiraron la onda? "Fíjate que no, yo los admiraba mucho, es más, todos traían novias y esposas guapísimas, fueron grandes amigos. Con Alfonso Zayas (q.e.p.d.) hace dos años hicimos una película, La parodia de los cuatro cuentos, y la pasamos increíble, recordamos tantos momentos bonitos, un tipazo Alfonso, que en gloria esté.

¿En aquel entonces te llegaron a acosar los grandes actores? "Siempre ha sido muy común y en todos los ambientes, pero yo creo que tiene mucho que ver la personalidad de cada quien, cómo te manejas y con qué seguridad lo haces. Te parecerá increíble, pero hasta la fecha, jamás me he enfrentado a algo así. Siempre he creído que si tiran el primer sablazo de coqueteo y tú no lesr espondes, deben saber que ahí no tienen nada qué hacer.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS Y TODAS TUS REVISTAS FAVORITAS!