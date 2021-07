Lidia Ávila se baja del ring de OV7, ya se cansó de ser la mediadora

Los desencuentros en OV7 parecen estar a la orden del día, y entre tantos rumores, Lidia Ávila, integrante del grupo, admite que, efectivamente, hay una ruptura que los mantiene distanciados y sin posibilidades de retomar la gira del reencuentro en un futuro inmediato. La cantante, que inauguró su propia plaza comercial en el municipio Jiutepec, de Morelos, se sincera con TVyNovelas sobre estos roces que la han afectado emocionalmente y, por supuesto, del negocio que, junto a su familia, la tiene muy entusiasmada.

¿Ya estabas completamente lista para la gira de OV7? "Sí, ya estábamos listos. La pandemia comenzó en marzo, y en mayo era nuestro primer Auditorio. Teníamos tres fechas ahí, Guadalajara igual, pero se nos vino todo el caos del COVID.

¿Fue un choque emocional detener esos conciertos? "Fue muy duro, la verdad es que sí fue frustrante. Es que era un proyecto muy importante que inicialmente Mariana y yo empujamos para que se cerrara el contrato, estuvimos ahí, con sangre, sudor y lágrimas para que se diera…

¿Luego de eso fue que cada quien agarró por su lado y se separaron? "¡Correcto! Es que se vino la pandemia, no nos veíamos. Me preguntaban qué pasó, y yo no sé. Hubo ahí como un silencio.

¿Con ninguno te volviste a comunicar? "Con Mariana y con el Chivo sí, todo el tiempo. Pero sí hay una ruptura, no es un secreto. Teníamos un chat, los siete, en el que se hablaban cosas; sé que los demás se han visto, pero no me han invitado. Un día se salió M’Balia, y desde entonces no sé nada de ella. Le mandé un mensaje el día de su cumpleaños y no me contestó… A M’Balia le dijeron que estabas hablando mal de ella a sus espaldas…

¿Qué puedo decir? "Me extraña muchísimo, porque a la primera que quise contactar fue a ella, le

hablé, pero no obtuve respuesta en el teléfono. Le dejé mensaje de voz, lo escuchó, porque vi que tenía las palomitas azules, pero no he tenido respuesta tampoco. Y no fue un mensaje aclaratorio, fue para aclarar el punto, porque uno no puede creer todo lo que le dicen.

¿Estar distanciada de los demás te ha afectado? "Claro, es que yo los veo como familia, y es doloroso pelearte con tus hermanos, dejarle de hablar a algunos. Pero al final de cuentas somos familia, y creo que en las familias, por más problemas que haya, tarde o temprano se tienen que solucionar.

¿Te gustaría dar ese primer paso para lograr una reconciliación? "Podría ser. Hoy no lo sé, quizá no estoy en el mejor momento en ese sentido. Me cansé de ser la mediadora, lo fui durante mucho tiempo, jalé el barco mucho tiempo y ya no tengo energía para eso.

¿Te ves cantando con ellos en el futuro? "Por supuesto, eso sería lo ideal; yo creo que la gente y los fans lo están esperando. Nosotros también lo estábamos esperando porque teníamos 17 años de no estar juntos en una gira completa. Yo confío que esto va a suceder, ¿cuándo?, no lo sé, pero espero que pronto suceda, porque yo seré la

primera en alzar la mano.

¿Qué pasará entonces con OV7? "No sé. Me duele muchísimo porque OV7 es un grupo que ha marcado historia, su música ha estado vigente toda la vida, los fans han estado ahí siempre, y a mí me duele muchísimo por ellos y por nosotros, porque me gustaría que, si este fuera el final, fuera un final feliz para todos.

