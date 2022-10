Lidia Ávila está de luto: "¿Qué vamos a hacer sin ti?"

En medio de la gira por los 30 años de OV7, Lidia Ávila vive un difícil momento personal pues la muerte sorprendió a su familia.

En su cuenta de Instagram despidió a su hermano mayor con un emotivo mensaje, en el que resalta que ya está con su pequeña hija, quien murió después de problemas de salud.

"En que momento gordo de mi alma, mi gordo de oro, porque tan pronto??? mi compañero incondicional, el que siempre estaba para todos a la hora que fuera, el alma de todos los lugares a los que iba, al que todos querían, mi cantante favorito, el que preparaba los mejores tragos, el que me enseñó a manejar en un bocho, el que me acompañaba desde chiquita a todos mis ensayos y giras, el que siempre me pedía boletos, el que más molestaba a mis hijos y aun así era el tío consentido, que vamos hacer sin ti?

"¿Que no eras el que nos iba a cuidar a todos? Te amo, te amo y me quedo tranquila porque siempre te lo dije, una parte de mi corazón se va contigo, ahora ya estás con tu hijo y mi hija, con nuestro abuelos y con la tía rurry, descansa en paz querido hermano, que Dios te tenga en su gloria. Nos volveremos a ver".

Algunos famosos expresaron sus condolencias a la cantante, como Mariana Seoane, quien reflexionó: "Sólo se nos adelantan!! Se q es MUY DOLOROSO Hermosa…….. pero…. ES parte del aprendizaje… NO nos enseñaron a VIVIR con los duelos.. NI a soltar!! #QDEP".

Yuri también le escribió: "Lo siento amiga linda y se lo que sientes, los volveremos a ver amada".

