¡Libre de culpa! Livia Brito ganó demanda a paparazzi con histórica resolución

Livia Brito cerró el 2021 con una victoria en los tribunales luego de quedar absuelta por el delito de robo con violencia en contra del fotógrafo Ernesto Zepeda, quien la denunció en junio de 2020 luego de ser presuntamente agredido por la actriz cubana y su novio, quienes se encontraban en las playas de Cancún cuando el paparazzi intentaba tomarle unas imágenes para venderlas a una revista. La batalla legal culminó marcando un precedente en el espectáculo mexicano, pues el caso fue considerado por una jueza como un ataque a la privacidad e intimidad de las personas.

Livia admitió que su conducta no fue la indicada. En la audiencia, celebrada la semana pasada, se determinó que la exposición de la imagen de cualquier individuo sin autorización viola el derecho de dignidad humana, y que la pretensión de los entonces imputados (Livia y su novio, Mariano Martínez) era proteger su integridad y privacidad. Por lo tanto, la jueza de control dictó en ese momento una orden de no vinculación a proceso que libró a la protagonista de La desalmada de pisar la cárcel.

Al preguntarle si tenía una objeción, la artista sólo se limitó a decir: “De verdad ha sido mucho tiempo y la he pasado muy mal”, y luego estalló en llanto abrazando a su pareja, el entrenador físico Mariano Martínez, con quien se encontraba de vacaciones cuando surgió el enfrentamiento.

Ernesto Zepeda, un paparazzi que ha fotografiado a estrellas como Luis Miguel, interpuso una demanda en contra de Brito, ya que la actriz, en compañía de su novio, lo agredieron, provocándole una herida en la frente, además de romper su cámara en un altercado a las afueras del hotel Óleo, en la Riviera Maya. Livia admitió que su conducta no fue la indicada, pero que igualmente iba a proceder legalmente, pues no quería que su imagen en los medios se viera afectada.

AHORA ENFRENTA UNA DEMANDA POR DAÑO MORAL

“Lo siento mucho y me arrepiento profundamente por mi reciente comportamiento durante mi estancia en la playa, donde buscaba un poco de paz y tranquilidad; me sentí vulnerable al percatarme de que estaba siendo fotografiada de manera invasiva por un fotógrafo que estaba escondido, le solicité que borrara las fotos que me había sacado en repetidas ocasiones, y al encontrarme con una negativa y en argumento de que por ser figura pública mi vida privada también lo era, se produjo una discusión, me empujó y reaccioné impulsivamente con una cachetada hacia él”, dijo Livia Brito al ser juzgada y señalada por la opinión pública.

Y aunque Zepeda puede apelar esta sentencia, prefirió interponer otra denuncia en contra de Livia, ahora por daño moral. Según el abogado de la actriz, Brito tiene todas las de ganar nuevamente, pues los antecedentes apuntan a que la violación de su privacidad debe tener una penalidad.

“Más que una artista, soy un ser humano, a veces piensan que pueden lucrar y ganar dinero sin pedirle permiso al artista, eso no se vale. Hay que tener un poco de prudencia, debe existir el derecho a la integridad, porque todos tenemos privacidad”, expresó la artista a TVyNovelas en octubre de este año, cuando ratificó una demanda en contra de una revista por usar su imagen para fines comerciales.

“Denunciaré a quien diga algo que no es real”, enfatizó la estrella de TV, exhortando a sus colegas a tomar acciones legales cuando sean víctimas de un delito de este tipo.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!