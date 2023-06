Libertad Palomo: "Me han dicho '¡Arrepiéntete de ser trans!'"

Hace 23 años, Armando Palomo revolucionó la industria del entretenimiento en México, al revelar que, en realidad, se sentía más como una mujer en el cuerpo de un hombre; inició así su transformación en Libertad Palomo, quien ahora regresa a los escenarios con Orlando y Mikael: los arrepentidos, que se estrena por estas fechas en La Teatrería.

¿Regresando al teatro? Sí. Estoy muy contenta de estar en teatro nuevamente con una obra que, además, me parece muy interesante, y que más allá de cualquier suspicacia, la gente vaya a pensar que las personas que están en este ámbito trans, algún día se arrepienten…

En la sinopsis señala que sí hay un arrepentimiento… Sí, pero no es el arrepentimiento de hacerte trans; no, no se trata de eso. Es la historia de dos hombres que explican por qué dieron el paso para hacer una transformación, cambiar de sexo y después, una vez que vivieron cada uno sus historias, se dan cuenta que no era lo que ellos esperaban realmente de esto.

De alguna manera, ¿es biográfico este montaje? No, no, no; de ninguna manera. Soy una actriz que ha trabajado en muchísimas obras de teatro y en esta ocasión me han llamado a interpretar el personaje de un hombre que fue transexual y ahora regresa a ser hombre. Eso es lo que estoy haciendo, pero no tiene absolutamente nada que ver con mi vida personal. Es una actuación.

Abriste una brecha muy importante hace 23 años… ¿Qué tan difícil ha sido este camino? Ha sido difícil en el sentido de que la gente tiene tal vez muchos prejuicios todavía y mucho desconocimiento hacia lo que es el mundo trans, principalmente dentro de la comunidad LGBT. Pero quiero decirte que, aún dentro de esta comunidad, hay situaciones complicadas. No es tan fácil ser una persona transexual, aún dentro de la comunidad LGBT. Me refiero a lo siguiente: en cualquier trabajo encontrarás compañeros gays, compañeras lesbianas y no hay problema de ausencia de oportunidades, no; pero para una mujer transexual o transgénero o travesti es un poquito más complicado.

Cuando podrías perfectamente trabajar en un banco, en una oficina… Eso es a lo que queremos aspirar algún día.

De verdad todavía no estamos entendiendo muchas cosas… Claro que no. Digo, aunque lo quieran maquillar, porque ese sí es el verdadero maquillaje, no ha habido todavía una apertura tan grande y estamos luchando precisamente para dar una buena imagen. Si tú no te respetas como persona, no puedes esperar que los demás te respeten. Está en nosotros ver la forma en que nos estamos comportando, porque si lo hacemos de una manera grosera y violenta, sería un poquito lo que pasa de pronto en las manifestaciones de las feministas, ¿no? Toda la simpatía que puedas tener, y yo la tengo, yo lo digo: Yo apoyo mucho a las feministas, pero en un momento en el que alguna se ponga a romper puertas y hacer pintas, se acaba la simpatía. Creo que teníamos que buscar esa empatía primero y después esa simpatía.

Es que es todo un dilema, ¿no? Entendemos su dolor, su coraje y que quieran romper y transgredir, pero también hay esa parte de respeto… Nos faltan muchas cosas por entender. Pienso que las manifestaciones deben ser pacíficas. Sé que las revoluciones nunca lo han sido, porque finalmente somos revolucionarios al hacer todas estas cosas. La revolución de la mujer al incorporarse al trabajo, la revolución del gay power, han sido dolorosas… La incorporación de los hombres afroamericanos en la sociedad estadounidense también ha tenido altos costos… y lo sigue habiendo. La revolución que está actualmente en países árabes, donde todavía hay por lo menos siete u ocho países donde asesinan a las personas homosexuales. Todas esas cosas se tienen que ir allanando de alguna manera, tienen que irse haciendo de lado. Pero también en el momento en el que nosotros nos manifestemos, tenemos que tratar de no lastimar a otras personas. ¿A qué me refiero con lastimar? Que a lo mejor se sientan agredidos, porque si las personas no piensan como yo pienso, no las voy a someter ni les voy a obligar a que piensen o que crean en aquello que yo creo… Hay que hacer las cosas de una manera un poquito más mesurada.

¿Te parece que la industria del entretenimiento en general es en verdad incluyente y ahora abordan estos temas? O lo hacen como por moda y para ser aceptados por la sociedad. ¿Realmente hay un compromiso de la industria para entender este movimiento? Yo he dejado de trabajar durante muchos años en la televisión, precisamente porque no hay oportunidades para personas transexuales. Te voy a poner un ejemplo: cuando trabajé en Aventurera, interpretaba dos papeles: uno masculino y otro femenino, y siendo “La Bugambilia” y Melchor pude mostrar mi trabajo, cantando como hombre y como mujer. Más adelante, el productor Salvador Mejía, a quien quiero y respeto mucho como persona, me invitó a participar en la telenovela Entre el amor y el odio, donde interpreto un papel femenino, no el de un transexual. Luego, el señor Salvador Varela me invitó a participar en una obra de teatro con Alejandro Suárez y Alberto “El Caballo” Rojas, con un personaje femenino; no el de un travesti ni de un transexual, ni de un transgénero.

¿Te siguen violentando? No es muy a menudo, pero ha habido personas que me han dicho: “¡Arrepiéntete!”. Pues no, “Arrepiéntete de tus pecados, tú sabrás lo que habrás hecho”, les digo. Yo estoy en paz. Estoy en paz con mi Dios, estoy en paz con mi vida, con mi universo. No soy homosexual, no soy gay; siempre me han gustado las mujeres y creo que me seguirán gustando. En eso no va a cambiar nada.

Después de esa telenovela con el productor Salvador Mejía, ¿ya no volviste a hacer telenovelas? En Televisa no, pero acuérdate que fui protagonista de Los Sánchez en TV Azteca; estuvimos dos años al aire, y después de eso ya fue decisión propia no volver a hacer televisión, porque pensé que era mejor que la gente me recordara con un papel protagónico como Liza.

Fue decisión personal retirarte de la tele. Sí; si no había otro personaje como el de Los Sánchez, no regresaría.

