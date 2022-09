Libertad Palomo: El antes y después de la estrella trans a 20 años de vivir en libertad

"Quiere ser ella, pues déjenla que sea ella, ella es Libertad", decía Carmen Salinas cuando Armando Palomo se destapó como una mujer trans, llamada Libertad. Ocurrió hace 20 años, cuando el actor interpretaba a La Bugambilia en la mítica obra 'Aventurera'.

Pero la sorpresa en aquella época fue que Armando aparecía como mujer públicamente, ya sin su personaje. El escándalo vino cuando fue arrestada por presunta Falsificación de documentos al intentar viajar con una identificación donde figuraba el nombre de Jacqueline Aristegui Suárez. La actriz fue llevada a la cárcel de Santa Martha Acatitla durante 24 horas, y luego condenada a 3 años de prisión que cumplió bajo fianza.

Su fama explotó y el trabajo le llovía, además de los reflectores. La televisión mexicana le abrió las puertas y brilló como ‘Laisa’ en la telenovela ‘Los Sánchez’ de TV Azteca. Era quizá las actriz trans más famosas de la televisión abierta, pues si bien existían figuras como Alejandra Bogue, solo Libertad aparecía en horario estelar, ante millones de televisores en televisión abierta.

Pero luego desapareció.

En 2016, habló en exclusiva con el programa 'Hoy' y explicó que no quería ser noticia por su transición ni para hacerse la víctima.

"Cuando hice este cambio en mi vida, me prometí una cosa: No ir a los programas de esos que venden sensacionalismo a decir cómo sufría antes, no, todas las personas en esta vida tenemos algo que hacer. Nunca he querido ser la bandera de nada, ni vocera de nadie. Quiero hacer teatro, estoy apasionada con los animales", comentó.

En 2022, reapareció dos veces.

La primera vez ocurrió al recordar a Carmen Salinas, luego del fallecimiento de la primera actriz a finales de 2021. Libertad habló con la prensa para compartir sus recuerdos sobre Carmelia, a quien agradeció:

"Fue muy bonito estar en Aventurera, previo a eso había trabajado con Carmen en otros proyectos", recordó. "Haber pasado por este mundo y hacer reír a la gente, tantos momentos lindos, eso no lo borra nadie", dijo sobre el legado de Salinas.

En agosto de 2022, Libertad reapareció en medio de un escándalo, cuando un hombre llamado Jesús Sánchez acusó en sus redes sociales a la actriz de presuntamente ser cómplice del secuestro de una mujer. Sin embargo, la actriz rechazó estar involucrada y explicó ante la prensa:

"Cuando voy llegando (a mi casa) está una patrulla volteada de reversa y un montón de gente ahí, yo dije '¿qué pasó?', y se acerca una señora y me dice 'es su mamá' y yo 'mi mamá, ¿qué?', me espanté terriblemente, ¡imagínate la impresión!, porque mi mamá tiene 85 años". Libertad contó a 'Ventaneando' que no era su madre, sino que le preguntaban por su parentesco con una mujer que intentaba suicidarse al subirse en una reja.

"La chica se baja, y hubieran visto la expresión de la niña, y con un llanto desgarrador 'por favor, ayúdenme, estas personas me quieren secuestrar, este y este me manosearon, ese me quiso violar'. Corre a mí, y me abraza, '¡por favor, te lo suplico, no dejes que me lleven!, me quieren desaparecer. Le digo '¿quién?, pero aquí está la policía', (me dice) 'ellos también'", relató al programa.

Así pudimos ver el actual rostro de Libertad:

