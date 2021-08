¡Le salió barato! Esto habría pagado Remmy Valenzuela por el perdón de quienes agredió

Hace casi dos meses inició el escándalo contra Remmy Valenzuela, pues su primo Carlos Alejandro lo denunció de golpearlo a él y a su novia Katy Aracely, tras lo cual, el cantante desapareció.

Pero después de presentar la denuncia y con las imágenes de las secuelas de la brutal golpiza que les dio, parece que el proceso legal se detuvo, por un presunto pago económico que les hizo Remmy Valenzuela, a cambio del perdón.

Así lo comunicó Gustavo Adolfo Infante en el programa 'El Gordo y La Flaca', donde se quejó de lo increíble que es la justicia en México, pues "se trata únicamente de dinero".

Y es que al ser delitos considerados como menores, no ameritan prisión, y ya se comenta de que Carlos y Katy recibieron 5 mil dólares cada uno, a cambio del perdón y con un acuerdo de confidencialidad de por medio.

"Ya no pasó nada, seguramente ahora en sus próximas presentaciones, ¿a quién crees que va a culpar? ¡A los medios de comunicación!", se quejó Gustavo Adolfo, pues dijo que seguramente Remmy Valenzuela alegará inocencia en este caso.

"Lamentable, vergonzoso y deplorable la justicia en Sinaloa y en México en general", dijo el periodista. En tanto, Raúl De Molina también expresó: "Parece mentira que este hombre no está preso por lo que hizo y por la simple razón de que pagó 5,000 dólares se haya salido de esto, deberían haberlo metido tras las rejas".

Recordemos que, de acuerdo con la narración de Carlos, su primo Remmy Valenzuela se molestó con él y con la novia de éste, a quien arrastró del cabello, "pegándole con el baranda, con la misma mano, contra las paredes, pegándole con lo que encontrara y yo me le fui encima para poder separarlos. Decía que me quitara, que ahorita iba yo, que no sabía quién era él, pero mirar cómo prácticamente estaba matando a mi novia".

"La golpeó con un cable, le pegaba patadas, la ahorcaba con el cable.Pedí ayuda a mi familia por el celular, si no hubiera llamado, a alguien hubiera matado".

