Le robaron sus ahorros: Alejandro Camacho, víctima de fraude

Alejandro Camacho interpuso ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México una denuncia por el delito de fraude en contra de Francisco Rueda, actor al que conoció en una filmación en República Dominicana.

Este lo convenció de entregarle una importante suma de dinero, bajo el argumento de que se trataba de una atractiva inversión para supuestamente obtener intereses sobre dicho capital.

“Al principio me dio la cuota acordada, pero luego desapareció con el capital, hace 23 meses, casi dos años”, nos contó Alejandro, quien a través de sus abogados del despacho Bufete Oléa y Asociados interpuso la querella penal que dio origen a una carpeta de investigación que actualmente se integra en la Fiscalía de Delitos Patrimoniales de Cuantía Mayor del Estado de México. El acusado ya fue citado por las autoridades; en cuanto supo del proceso en su contra, solicitó llegar a un acuerdo ya que, según su dicho, “quiere pagar”.

Pero todo quedó en viles palabras ya que, a pesar de las negociaciones, nuevamente no ha vuelto a dar la cara, sigue sin asumir su responsabilidad y continúa engañando a Camacho, todo como parte del fraude que ha maquinado.

“QUIERO EVITAR QUE OTROS CAIGAN EN SUS TRIQUIÑUELAS”

Alejandro, que actualmente filma una serie para plataformas digitales, indicó que la carpeta de investigación ya lleva tiempo integrándose ante la Fiscalía del Estado de México, pero que se animó a hacer público el caso a través de TVyNovelas, “porque seguramente no soy el único del medio al que ha estafado. Si hacerlo público ayuda a que la gente se entere y no caiga en sus fraudes, creo que vale la pena. Por razones obvias, no puedo comentar mucho acerca de la denuncia para no entorpecer las investigaciones, pero tenemos todos los elementos para dar con este estafador. Quiero que se sepa quién es él, insisto, para evitar que otros colegas o personas ajenas al medio caigan en sus triquiñuelas”.

