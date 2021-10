Le recuerdan su pasado en Timbiriche a Jean Duverger y puso esta cara

Desde hace tiempo lo vemos como presentador en Fox Sports, pero Jean Duverger tiene un pasado en el medio artístico que incluye una faceta de bailarín y haber sido parte de uno de los grupos más importantes en México, Timbiriche.

En entrevista con Faisy para su programa nocturno en Unicable, Jean recordó cómo comenzó su carrera en comerciales y obras musicales, y poco a poco se destacó como bailarín.

"Lo del baile fue casualidad. Yo empecé como actor, me capacitaron para eso, me dieron clases de actuación y como añadido me dieron baile y canto. Y una vez Yuri, que en aquel entonces le decían la Madonna mexicana, era una cosa espectacular y única en México, y necesitaba gente de color, muchos negritos para un video que se llama 'Hombres al borde de un ataque'".

"Yo no era bailarín, fui a hacer el video, hice la audición y me quedé", recordó Jean, quien relató que podía hacerlo "muy bien, tenía muchas aptitudes. Empecé a entrenar más que los demás, ahí ya era todo un señor bailarín".

Pero de ser bailarín pasó a ser la estrella, al integrarse a Timbiriche en su última etapa, a mediados de los años 80.

"Fue toda una aventura, también fue una emergencia. Ya se habían salido todo, solo se quedó Diego, y de último momento deciden sacar a una de las integrantes, decidieron que necesitaban la misma configuración de antes, tres hombres y cuatro mujeres", contó.

Pero Faisy quiso avergonzarlo y presentó un video donde Jean aparece joven y bailando. Al verse, Duverger gritó: "¡No!"... Pero luego reconoció: "Oye, sí bailaba bien cabrón. Tenía un gran resorte y por eso hacía los saltos en segunda".

Míralo en acción:

