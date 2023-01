Le niegan amparo a Laura Bozzo en caso contra Gabriel e Irina... y deberá pagarles

Tal y como lo vaticinó en mayo pasado a TVyNovelas el abogado de Gabriel Soto e Irina Baeva, Gustavo Herrera, lo único que logró Laura Bozzo con el recurso de amparo que promovió en su litigio con los actores fue “alargar su muerte”. Finalmente, la conductora no obtuvo ese recurso en el juicio que la pareja entabló en su contra, en 2020, por difamarlos e insultarlos públicamente.

“Al haber resultado infundados en una parte, e inoperantes en otra, los conceptos de violación, sin que proceda suplir la deficiencia de la queja, por no darse ninguna de las hipótesis del artículo 79, de la Ley de Amparo; procede negar a la parte quejosa el amparo de la Justicia Federal que solicita (...) La Justicia de la Unión no ampara ni protege a (Laura Bozzo) contra los actos que reclama de las autoridades precisadas al inicio de la presente ejecutoria”, sentenció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito hace unos días.

De acuerdo con el expediente DC-468/2022, de 252 páginas, consultado por TVyNovelas “es improcedente examinar los conceptos de violación o conceder el amparo por estimarse que la sentencia que resolvió la apelación es violatoria de garantías sobre una cuestión que de oficio no podía analizar la autoridad responsable, ante la ausencia de agravios”.

Sobre esta resolución, Gustavo Herrera explicó que lo que sus clientes quieren ahora es “que se resarza económicamente el daño causado y se publique un extracto de la sentencia que condenen, y /o que se difunda en los mismos medios y con la misma importancia en donde fueron publicadas las declaraciones causantes del daño moral”.

¿CUÁNTO LE TIENE QUE PAGAR LAURA A GABRIEL E IRINA?

El abogado detalló que, primero, se tiene que probar la capacidad económica de Laura Bozzo: “Tengo que aportarle a la juez medios de prueba para que dicte la sentencia condenándola a una cantidad específica. Puede ser la documental de recortes periodísticos o links de Internet sobre lo que defraudó fiscalmente. Otra: que se giren oficios a instituciones bancarias para que informen sobre los estados de cuenta o ingresos mensuales que tuvo la señora, o si tiene algún inmueble, como el de Acapulco, un departamento de superlujo. También le puedo embargar su marca, porque debe tenerla registrada y eso vale comercialmente. Tengo que allegarle a la juez todos esos documentos, y si ella dice que la señora tuvo ingresos de 35 millones de pesos, por ejemplo, puede decir: ‘Te voy a condenar a un millón y medio o dos millones de pesos’. Eso depende de las pruebas que ofrezcamos y del criterio de la juez. Eso es lo que procede: se promueve un incidente, que es una pequeña demanda, le dan tres días para contestarla y la juez dicta una sentencia interlocutoria, contra la cual puede apelar la señora”.

Puede incluso darse el caso de que Laura Bozzo no apele y cumpla voluntariamente “a través de un billete de depósito del banco. Puede exhibir el monto de la condena y ya se tiene por cumplida la sentencia en lo que se refiere al aspecto económico. Por lo que se refiere a la publicación de un extracto de la sentencia. será en el medio que la juez decida”.

Cabe destacar que la victoria de Gabriel Soto e Irina Baeva se da en medio de la polémica que enfrentan tras rumores de posible ruptura, los cuales los han perseguido en gran parte del 2022.

SOBRE EL PROCESO LEGAL

En octubre de 2020, Gabriel Soto e Irina Baeva demandaron por la vía civil a Laura Bozzo. “Hay videos donde están todas las difamaciones. (Laura) dijo que Irina era una hija de pu%&, descerebrada, roba maridos…, y de Gabriel Soto señaló que pensaba con los genitales, que era un desobligado y lo llamó ‘El desgraciado del año de 2019’”, explicó Herrera a TVyNovelas.

De hecho, en el expediente DC-468/2022 se detallan las veces que la conductora peruana arremetió contra la pareja, el 30 de octubre de 2018. “(Irina)es una pobrecita descerebrada, que tendrá mucho por acá (se toca el busto), mucho por acá (se toca el trasero), mucho por todos lados, pero de aquí (se toca la cabeza) muy poco… Para mí no es una dama”; y el 18 de marzo de 2019: “Hay dos cosas que yo nunca voy a hacer: primero, mujer despechada, y segundo, roba maridos, ¿okey? Entonces (Irina) es tan culpable como él (Gabriel Soto), porque si tú sabes, mamita, te crees muy linda ¿no? Recia, espectacular, pero pasan los años y esto se cae (se toca), esto también (se vuelve a tocar) y sólo queda esto (se señala la cabeza), y tú (Irina) de esto (se señala la cabeza) no tienes nada… Eres una mala persona porque la gente que es buena persona, no se mete con un hombre casado…”, son sólo algunos de los párrafos resaltados en el documento.

