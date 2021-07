Le llueve a ex de Pau Rubio... Lo culpan de secuestro, violar las leyes y ser tercer en discordia

Platicamos con el productor Giorgio Aresu, quien nos contó en exclusiva el calvario que vivió cuando su expareja, Eva Fancsali, en 2012, se llevó a su hijo de 11 meses de nacido sin dejar rastro, aprovechando que él había viajado a Ibiza para arreglar la que sería la habitación del pequeño. “Vació la casa de Miami y desapareció”, recordó con nostalgia Aresu, quien no se dio por vencido hasta encontrar a su hijo en 2017.

El productor confesó a TVyNovelas que en todo esto, Nicolás Vallejo-Nágera apoyó a Eva: “No quise decir su nombre, pero fue el causante de todo”, y hasta dejó entrever la posibilidad de una relación sentimental entre ellos. Cabe destacar que el pasado 6 de julio, un juzgado de Ibiza condenó a su expareja a tres años y un día de prisión por el delito de sustracción de menores. Además, deberá pagarle al productor una indemnización de 73 mil euros (un millón 727 mil 180 pesos) por daños morales y asumir las costas del juicio, que ascienden a seis mil euros (141 mil 960 pesos), pero lo más importante es que no tendrá derecho a la patria potestad durante siete años y un día.

¿Cómo te sientes con la resolución del juez luego de todo lo que pasaste para poder volver a ver a tu hijo? "Mucho más aliviado, porque ha sido un gran viacrucis; al final, la justicia le da la razón a quien la tiene, y la verdad, viví un calvario. Nosotros –Eva Fancsali y yo– residíamos en Ibiza, España; yo tenía otra casa en Miami y el bebé nació ahí. Yo fui a Ibiza a preparar la casa para el niño, su habitación, poner barandales de seguridad y otras adecuaciones, y ella tenía que alcanzarme el 9 de abril de 2012, pero no fue así. Vació la casa de Miami y desapareció. Ahora sé que todo estaba bien planificado, me mandó un mail en el que me decía que se había marchado por malos tratos físicos y psicológicos.

¿Por qué habla de un maltrato? ¿Qué pasó entre ustedes? "¡Nada! Todo fue planeado, ella estaba aconsejada por no sé quién, tengo una idea, no quiero dar nombres, pero sí fue planificado. En semanas no supe nada de mi hijo y se me vino el mundo encima. Después me mandó un par de correos electrónicos; en uno me pidió dinero, el departamento de Miami, ella tenía todo un plan. Se escapó a México con el niño y no sé cómo lo hizo, porque no tenía mi autorización.

¿Todo eso deterioró tu salud? "Sí, el primer año no conseguí dormir, me metía a la cama y tenía en mi mente la cara de mi hijo, caí en depresión y me tuvieron que internar en el hospital; por no dormir me salió un tumor en el cuello y me operaron, me medicaron, ¡estaba muy desesperado!…

Eva se llevó al niño a los 11 meses de nacido, en 2012, y finamente los encuentran en 2017… "Así es, un día recibí la llamada de un amigo, de Salvador, me dijo: “Estoy en Los Cabos y me pareció ver a Eva con una pareja”; me mandó la foto de ellos de espaldas y yo la reconocí. Salvador se puso en contacto con la Interpol y la buscaron; un día me llamaron y me dijeron que la tenían localizada y que me fuera a México; por tercera vez fui con la esperanza de encontrarlo.

¿Cómo se dio el reencuentro con tu hijo? "¡Fue maravilloso! Yo estaba muy nervioso, fue en las oficinas de la Fiscalía de Menores, y la fiscal me dijo: “El niño va a pasar por aquí, pero no puedes hablarle ni decirle nada”, y yo pensé: “¿Qué le puedo decir si no me conoce?”, pero el niño salió tomado de la mano de la fiscal, y cuando me vio me preguntó: “¿Tú eres mi papá?”, y yo asentí con la cabeza, entonces saltó y me abrazó fuerte.

¿Cómo fue que te reconoció? "Cuando me entregaron al niño, toda la noche estuvo mirándome y yo a él, le pregunté precisamente cómo me reconoció, y él me dijo que por internet, que puso su nombre en el buscador y aparecí yo, porque se llama igual a mí, Giorgio Aresu, entonces, así se dio cuenta. Luego, su niñera se lo dijo también, porque su madre le dijo que yo había muerto, eso me lo contó mi hijo. Pero bueno, ya lo tenía conmigo y no lo podía creer.

¿Cómo se ha sentido tu hijo en España? "Feliz, conoció a sus hermanas, porque yo tengo dos hijas: Amalia y Carolina; fue al colegio, se adaptó muy rápido y todo ha ido muy bien. La verdad, nos la hemos pasado bomba, he renacido, me lo he llevado al parque de atracciones, al futbol, a las fiestas con sus amigos, le enseñé a tocar batería, está estudiando inglés y alemán.

¿En todo ese tiempo qué pasó con Eva? "La detuvieron en Los Cabos y la extraditaron a España; estuvo presa, no recuerdo cuánto tiempo, y luego se presentó ante el juez de Ibiza, le quitaron el pasaporte, le pusieron una fianza y quedó a la espera del juicio, pero entre la pandemia y que los procesos son tardados, todo se retrasó, han pasado cuatro años y el juicio se acaba de celebrar.

¿Ella ha podido ver a su hijo? "Sí, ella tiene un régimen de visitas; en ese momento el juez español me preguntó si yo aceptaba que ella viera a su hijo y dije que sí, mi abogada se enfadó conmigo ese día por mi decisión, pero creo que el niño tiene que ver a su madre.

¿Cómo le explicaste a tu hijo todo lo que sucedió? "Le conté la verdad, que su mamá se lo llevó pequeñito y yo no lo podía ver, que lo busqué y lo busqué hasta que al final lo encontré.

Después de todo lo que viviste, ¿perdonaste a Eva? "Me la ha hecho pasar tan mal, porque luego despotricó contra mí, ha dicho cosas muy feas, y la verdad, en este momento lo que pase con ella me da igual. Si la Interpol no encuentra a mi hijo, no lo veo nunca más. ¿Qué más hubiera querido que ella hubiera recapacitado desde que se hizo público esto hace unos años, cuando salió que había secuestrado a mi hijo?, pero nada, ha hecho una guerra personal absurda contra mí, ella y el compañero que tiene al lado, Matías Cortés, la influencia que tiene de él es absolutamente negativa.

Sabemos que Colate la ha ayudado también… "No quise decir su nombre, pero fue el causante de todo.

¿Por qué? "Colate estaba en crisis con Paulina, y mi casa en Miami estaba muy cerca a la de Paulina, entonces, él venía a mi casa; un día que yo estaba tomando un vino en la terraza él me dijo: “¿Qué consejo me das? Si tú te separas de Eva, por ejemplo, ¿dónde empezarías los papeleos para el divorcio?”, y le dije que en España, porque ahí residimos. Fue una pregunta que en ese momento no le di importancia, pero luego, estando en mi casa pensado en todo esto, me di cuenta de que Eva había planificado la separación y Colate la estuvo aconsejando. De hecho, cuando estaba en Ibiza y Eva en Miami, la chica que trabajaba en la casa me llamaba de vez en cuando y me decía: “Señor Aresu, Colate viene mucho y salen muy seguido los dos”, pero yo no le di importancia. ¡Qué tonto! Pero claro, luego me di cuenta de que ahí pasaba algo.

¿A qué te refieres? ¿Consideras que tenían una relación sentimental? ¿Por eso crees que la ayudó? "Imagínatelo… Yo no voy a decir nada, yo me lo imagino.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS Y TODAS TUS REVISTAS FAVORITAS!