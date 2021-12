¡Le gustan chavitos! Alicia Machado encontró el amor en 9 semanas

Ella acaba de cumplir 45 años y él tiene 32. Así, al mejor estilo de la telenovela Si nos dejan, Alicia Machado se da una nueva oportunidad en el amor con un hombre más joven que le ha devuelto la ilusión y las ganas de formar un noviazgo.

La actriz venezolana está feliz, o por lo menos es la impresión que deja colar por la línea telefónica desde Miami, lugar donde reside con su madre y su hija. Aunque en otras oportunidades la recordada Miss Universo habla sin parar, esta vez fue más reservada y midió cada palabra que nos compartió en una entrevista que se pasea por sus recientes logros, su nueva figura y alguna que otra polémica como el caso de Pablo Montero, quien la decepcionó cantándole a Nicolás Maduro por su cumpleaños.

Ganas un reality 25 años después de ser Miss Universo, ¿en qué momento de tu vida llegó este triunfo? Sí, ¡qué casualidad! Creo que el número 25 ahora será el de la buena suerte. Sucedió en un momento muy fuerte de mi vida personal en el que quizás venía ya de salida de situaciones difíciles que había vivido; el 2019 y el 2020 fueron unos años muy duros para mí a nivel personal por el fallecimiento de mi papá, complicaciones con mi salud y mi economía, situaciones que ocurrieron con la adolescencia de mi hija, y de repente llegó la oportunidad de este reality show que ha marcado, de nuevo, un antes y un después de mi vida en lo personal y emocional para mí, mi mamá y mi hija.

¿Los 200 mil dólares que ganaste significan una tabla de salvación para los problemas económicos que tuviste? Claro, porque yo tenía varias inversiones, como la que hice con la producción de mi propio show de entrevistas ¿Whats up Alicia? Y también el premio me va a ayudar a levantar mi línea de cosméticos y maquillaje que había arrancado muy bien, pero que con la pandemia se salieron de control muchas cosas económicamente. Quiero comprarle una casita a mi mamá en Estados Unidos cerca de mí; son muchas cosas las que tengo que resolver en mi vida personal y profesional. Estoy muy contenta con las personas que compraron mi autenticidad, mi forma de ser, y que me siguieron como ser humano.

¿En qué momento surge el romance con Roberto Romano? No sabría decir ni explicarlo, porque durante nueve semanas conviví con él encerrada en una casa, se armó toda una relación bonita en torno a nosotros que a la gente le gustó, le encantó y disfrutó. Entre él y yo existe una conexión especial desde el principio y conectamos muchísimo. Ahora viene nuestra historia fuera del reality show, ambos nos estamos dando una oportunidad en el amor.

¿Cómo viven ahora el romance fuera de las cámaras de televisión? Muy bien. No quiero hablar mucho de la relación, voy a tratar de mantener mi vida privada guardada y volveré a dar el cien por ciento de mí como talento en cualquier producción que venga a sumar a mi carrera, pero ya mi vida privada deja de ser parte de un reality show. Mi intimidad con mi mamá, mi hija y la relación que tengo ahora con Roberto ya dejó de ser pública, y por eso no quiero dar muchos detalles.

¿Qué te llevó a tomar la decisión de cerrarte un poco con tu vida personal? Siempre he sido muy discreta con mi vida personal, y los medios de comunicación son quienes han creado leyendas urbanas de mis relaciones o mis amistades. No soy una persona de vender exclusivas de mi intimidad, a veces no saben ni dónde vivo. Soy mediática porque la prensa me ha convertido así.

